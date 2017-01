16 января 2017 г. Давид Готье-Вийяр | The Wall Street Journal Швейцарские следователи допросили дочь покойного президента Узбекистана "Швейцарские следователи недавно допросили в связи с обвинениями в отмывании денег старшую дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, которая на тот момент находилась под домашним арестом в Ташкенте", - утверждает журналист The Wall Street Journal Давид Готье-Вийяр, ссылаясь на утверждения юриста, который присутствовал на встречах Каримовой со следователями. По мнению издания, это первая за три с лишним года реальная информация о положении Гульнары Каримовой. "Швейцарская прокуратура считает Каримову подозреваемой по делу о преступной коррупции, а прокуратура США - владелицей-бенефициаром крупной суммы, выплаченной в качестве взятки. С тех пор, как в феврале 2014 года Каримову задержали в ее родной стране, ее судьба окутана тайной. В то время прокуратура Узбекистана упомянула о ее имени в списке лиц, заподозренных в незаконном присвоении 200 млн долларов. Но детальные обвинения не предавались огласке, публичного судебного процесса не было", - напоминает издание. Итак, по словам Грегуара Манжа, назначенного судом адвоката, который представляет интересы Каримовой по уголовному делу в Швейцарии, 9 и 10 декабря двум швейцарским следователям разрешили встретиться с Каримовой в Ташкенте. Допросы продлились в общей сложности 23 часа. Манжа сказал, что ему дали возможность дважды поговорить с Каримовой наедине. "Состояние здоровья у нее было относительно хорошее, но ее безопасность вовсе не гарантирована, - сказал Манжа. - Она не может выходить за пределы небольшой пристройки к ее бывшему дому в центре Ташкента. Ей запрещено общаться с внешним миром, в том числе с ее детьми или ее адвокатами". По мнению аналитиков, разрешение швейцарским следователям провести допрос Каримовой - признак того, что новый президент Узбекистана Мирзиёев намерен подвести черту под коррупционным скандалом, который испортил репутацию его страны. "Манжа сообщил: Каримова сказала ему, что ее так и не привлекли в суду в Узбекистане в соответствии с какими-либо официальными процедурами. Однако она рассказала ему, что однажды утром в августе 2015 года к ней домой пришел некий сотрудник прокуратуры Узбекистана. Его сопровождали два человека, которые назвались судьями в судебном заседании [так в оригинале. - Прим. ред.]. Сидя за кухонным столом, они зачитали ей то, что, по их словам, было равносильно постановлению суда", - говорится в статье. Манжа сообщил, что на встречах в декабре Каримова держалась храбро и боевито, но расплакалась, когда зашла речь о положении ее детей. "Адвокат процитировал ее слова, что все ее активы, недвижимость и доли в многочисленных компаниях в Узбекистане были конфискованы без каких-либо нормативных судебных процедур", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal