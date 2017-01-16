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16 января 2017 г.
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16 января 2017 г.

Корреспондент | Die Zeit

Сайты фейковых новостей все чаще берутся за Меркель

Канцлеру Германии Ангеле Меркель "в последнее время приходится сталкиваться с увеличением объемов дезинформации в свой адрес в социальных сетях". К такому выводу, как сообщает немецкая газета Die Zeit, пришел американский интернет-портал Buzzfeed.

Портал, как говорится в материале, провел исследование и выяснил, что большая часть появляющихся в социальных сетях новостей о Меркель распространяется интернет-сайтами правоэкстремистского толка, а также сайтами, пропагандирующими различные теории заговора.

Новости с таких сайтов, согласно исследованию, имеют "своей целью дискредитацию канцлера ФРГ. Как правило, интернет-сайты обращаются к позиции Ангелы Меркель по поводу миграционного кризиса в Германии и к ее отношению к исламу". В частности, среди немецких интернет-сайтов упоминаются Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Anonymousnews.ru, noch.info и Kopp Verlag.

Последний, к примеру, в прошлом распространил фальшивую новость о том, будто немецкое правительство будет выплачивать прибывающим беженцам пожизненные социальные выплаты.

Помимо немецких сайтов, фейковые новости о Меркель в соцсетях вроде Facebook распространяют и англоязычные веб-сайты, в том числе yesimright.com, shoebat.com и endingthefed.com. Большая часть этих сайтов, как говорится далее, были созданы в последние два года. В примеру, фальшивый пост сайта Your News Wire в Facebook, в котором речь шла о том, что некогда Меркель сделала селфи с террористом, был распространен в Facebook 32 тысячи раз. При этом оригинальной новостью с сайта Deutsche Welle с фотографией, на которой в действительности Меркель была сфотографирована с беженцем, поделились лишь 13 тысяч раз, добавляет Die Zeit.

Источник: Die Zeit


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