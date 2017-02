17 февраля 2017 г. Кэти Завадски | The Daily Beast Российские шпионы охотятся за информацией об американских санкциях "Последний крупный российский шпион, арестованный в Америке, искал как раз такого рода информацию, в разглашении которой обвиняется отставной генерал Майкл Флинн", - сообщает Кэти Завадски в The Daily Beast. "Недавно обнародованные судебные документы показывают, насколько важна информация о санкциях для российской разведки, - говорится в статье. - Среди этих документов - двухлетней давности дело Евгения Бурякова, российского банковского служащего, который признался, что является незарегистрированным агентом российской разведки в США. Буряков явился с повинной, и его дело не дошло до суда. Однако документы, связанные с ним, показывают, что СВР - российская Служба внешней разведки - остро интересовалась попытками американского правительства использовать финансовые санкции как воздаяние за российскую военную агрессию". В августе 2014 года Буряков начал собирать информацию о санкциях, наложенных на Россию из-за аннексии Крыма. В декабре 2016 года российский посол Кисляк обсуждал с Флинном санкции, только что введенные Обамой в связи с российским вмешательством в выборы в США. "Выяснить, кто станет мишенью санкций и какой будет политика при следующей администрации, было важнее всего для всех деятелей российской разведки. Они бывают разных категорий. Некоторые, как Буряков, шпионят тайно, притворяясь обычными сотрудниками зарубежных компаний, а другие создают альтернативные личности и залегают на дно на несколько лет. Третья категория работает под дипломатическим прикрытием, фактически играя двойную роль - дипломатов и шпионов", - сообщает Завадски. Источник: The Daily Beast