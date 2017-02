17 февраля 2017 г. Кэтрин Хилл | Financial Times Перезагрузка ожиданий Москвы на фоне хаоса в Вашингтоне Десять лет назад Владимир Путин со злостью заявил, что мировой порядок, сложившийся по окончании "холодной войны", является лицемерным. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, российский президент обвинил США в создании мирового хаоса путем разжигания войн, вмешательства в дела других стран и нарушения международного права, пишет Кэтрин Хилл, корреспондент The Financial Times. "Доклад по безопасности, задающий повестку Мюнхенской конференции в этом году, ставит вопрос, не находится ли Запад на грани коллапса после того, как общественное недовольство вызвало выход Великобритании из ЕС и привело к власти в США Дональда Трампа, - говорится в статье. - Между тем на смену отодвинутой на второй план, ущемленной России, которую Путин описывал в 2007 году, пришла страна, которая силой вернула себе место на мировой сцене, когда вторглась в Крым, осуществила решающую операцию в Сирии и навлекла на себя обвинения западных стран в нарушении хода местных выборов". Как отметил в беседе с изданием директор российско-евразийской программы Фонда Карнеги в Вашингтоне Юджин Румер, Россия "позиционировала себя как страна, бросающая вызов либеральному миропорядку, который США поддерживали и продвигали повсюду в мире после Второй мировой войны". "Однако, несмотря на все эти разговоры об усилении России, настроение в Москве бдительное - особенно в том, что касается беспорядка, царящего в Вашингтоне", - отмечает автор. Неназванный кремлевский чиновник заявил изданию: "Видимо, массированная кампания западных СМИ против России сделала контакты с нами столь токсичными, что Трамп, который намеревался дать новый старт отношениям с Россией, избегает этого". "Но и помимо этих трудностей, российские наблюдатели отмечают, что Запад сильно переоценивает российскую мощь и неправильно понимает мотивы России", - говорится в статье. Так, Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, основанного при поддержке правительства, заявил: "Кремль считается свои действия скорее оборонительными и отвечающими на маневры, посягающие на российские интересы". Во время круглого стола, организованного в конце прошлого месяца государственным новостным агентством "Россия сегодня", продолжает Хилл, политические аналитики говорили, что, по их оценкам, Москва и Вашингтон могут заключить сделку, учитывающую взаимные сферы влияния. "Некоторые российские стратеги предполагают, что разрешение украинского кризиса и сотрудничество в борьбе с мировым терроризмом могут стать разменными картами в такой сделке", - отмечает автор. Так, Андрей Чеснаков, бывший кремлевский чиновник, возглавляющий Центр политической конъюнктуры России, сказал изданию, что суждение администрации Трампа о том, кто является ответственным за невыполнение Минских соглашений от 2015 года, может помочь изолировать канцлера ФРГ Анджелу Меркель с ее жесткой антироссийской линией. "Путин как-то сравнил внешнюю политику Москвы и ее шаги по обеспечению безопасности с сибирским медведем, который не хочет оставлять свою среду обитания, - пишет журналистка. - Однако эта среда - иначе говоря, территории, где Россия усматривает национальные интересы, - кажется, выходит далеко за границы страны". "Параллельно с операцией в Сирии Москва пересмотрела свои связи почти со всеми странами" в ближневосточном регионе, говорится в статье. "Пользуясь уменьшающимся присутствием США, российские дипломаты позиционировали себя как партнеры в диалоге со странами, чьи интересы противоречат друг другу, выстроив сеть, включающую члена НАТО Турцию, но также Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ", - пишет Хилл, и "ни одно из этих государств не сможет обойтись без Москвы в разрешении региональных конфликтов". Одновременно Москва вклинилась и, соревнуясь с США, начала выстраивать связи с ведущими странами в Азии - в регионе с самыми высокими темпами роста. "Эти маневры могут позволить России занять ключевую позицию в качестве посредника в конфликтах, связанных с оспариваемым Южно-Китайским морем или с напряжением в отношениях между Китаем и Японией", - отмечает автор. "Однако на пути возвращения России на мировую сцену стоят препятствия", - говорится в статье. Так, Иван Тимофеев, доцент кафедры политической теории МГИМО, сказал FT, что "в долгосрочной перспективе России абсолютно не по силам поддерживать внешнюю политику в стиле супердержавы". "Несмотря на все разговоры о воспрянувшей стране, российские эксперты понимают, что без укрепления вялой экономики Москва столкнется с серьезными ограничениями для своего рывка в более долгосрочной перспективе", - передает автор. "Если мировой порядок все же не рухнет, а будет реформирован, перефокусировавшись с безопасности на экономическое развитие, Россия окажется на второстепенных ролях", - подвел итог Тимофеев. Источник: Financial Times