17 февраля 2017 г. Гай Чейзан, Кэтрин Хилл, Артур Бизли | Financial Times Чиновники Трампа: возможность разрядки напряженности в отношениях с Россией зависит от ситуации на Украине "Высшие дипломатические и военные чиновники Вашингтона назвали условием сотрудничества с Россией полное исполнение Москвой международного соглашения о мире на Украине. Это подтверждение приоритетов эпохи Обамы", - сообщают Гай Чейзан, Кэтрин Хилл и Артур Бизли в The Financial Times. "Комментарии госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра обороны Джеймса Мэттиса прозвучали на фоне обвинений в адрес других помощников и близких соратников Дональда Трампа в неуместных связях с российскими чиновниками. Из-за этого скандала на днях ушел в отставку Майкл Флинн - советник Трампа по национальной безопасности, - напоминает издание. - Их заявления разочаруют тех в Москве, кто надеялся, что появление Трампа в Белом доме приведет к потеплению в американо-российских отношениях, а также позволяют предположить, что чиновники администрации, у которых нет личных связей с новым президентом, могут попытаться установить более привычную внешнеполитическую повестку". "Тиллерсон сказал во вторник, что Вашингтон готов работать с Кремлем при наличии сфер для сотрудничества, но Москва должна выполнить свои обязательства, связанные с конфликтом на Украине, - передают журналисты. - Он сделал это заявление после встречи в Бонне с российским коллегой Сергеем Лавровым - первого контакта двух правительств на высоком уровне с тех пор, как Трамп стал президентом США". "На заседании НАТО в Брюсселе Маттис высказался в том же духе - заявил, что Москва и Вашингтон "не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне прямо сейчас", - говорится в статье. - Однако, выступая после переговоров с другими министрами обороны, он добавил, что политические лидеры США и России "вступят в контакт и попытаются найти общий язык". Источник: Financial Times