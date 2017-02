17 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Внешнеполитические линии Трампа начинают вырисовываться На саммите министров иностранных дел G20 в Бонне в новой роли впервые показался глава Госдепа США Рекс Тиллерсон. Встреча с Лавровым высветила отсутствие у него опыта, но прояснила некоторые векторы дипломатии Вашингтона: так, для сотрудничества с США Россия должна выполнить свои обязательства по Украине. НАТО подтверждает вновь обретенное согласие, посылая больше кораблей в Черное море. На саммите глав МИД "большой двадцатки" в Бонне "все взгляды были устремлены на встречу госсекретаря США Рекса Тиллерсона с российским коллегой, и, как бывает с первыми встречами, она прошла неловко", пишут корреспонденты Bloomberg. По протоколу дипломаты должны были пожать друг другу руки, обменяться банальностями перед работающими камерами и, возможно, ответить на импровизированный вопрос, перед тем как удалиться для частной беседы. Однако после вступительных реплик Лаврова, ответившего также на один вопрос от прессы, произошло "отклонение от сценария". "Когда начал говорить Тиллерсон, журналистам быстро дали знак покинуть комнату", - сообщают авторы. Этот неудобный момент вызвал раздражение Лаврова и показал, что Тиллерсон все еще привыкает к самому высокому уровню публичной жизни главы дипломатического ведомства США, отмечает агентство. В заявлении для прессы по окончании встречи Тиллерсон "пообещал продолжать работать с Россией в сферах, где обе стороны смогут найти общие интересы, но и защищать ценности США и их союзников". Также госсекретарь США "призвал Россию выполнять ее обязательства по Минским соглашениям с целью положить конец боям в Донбассе". Министры иностранных дел ведущих экономических держав встретились на саммите G20 в Бонне. Больше всего внимания было приковано к первому выступлению на международной площадке нового главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, пишет корреспондент Die Welt Торстен Юнгхольт. "Победа Трампа на президентских выборах в США нанесла по мировому порядку, баланс которого и так нарушен войнами и кризисами, очередной существенный удар, - говорится далее. - Ведущая мировая держава, обеспечивающая порядок в мире, утратила предсказуемость, а противоречивые высказывания ее президента порождают еще большую неуверенность во всем мире. Центральным вопросом в Бонне стало: какой курс взяла Америка?" "Бывший глава нефтяной компании Тиллерсон, будучи новичком в политике, провел много переговоров - об их содержании мало что известно. Его публичные высказывания пока отличаются сдержанностью - очевидно, что новому главе внешнеполитического ведомства США еще предстоит набраться опыта в этой сфере", - пишет журналист. Особенно это бросилось в глаза в ходе встречи Тиллерсона с его российским коллегой Сергеем Лавровым, который не упустил возможность продемонстрировать преимущество своего 45-летнего опыта дипслужбы. "В то время как Тиллерсон упорно молчал перед камерами, Лавров, напротив, был весьма красноречив. Отвечая на вопрос, обеспокоена ли Москва сумбурными событиями первых недель президентства Дональда Трампа, Лавров указал на то, что Россия "не вмешивается во внутренние дела других государств", - говорится в статье. Этот штамп российский министр иностранных дел традиционно употребляет тогда, когда хочет подчеркнуть неприемлемость вмешательства других стран в дела России, и "тот факт, что новый глава Госдепа дал маху и позволил "умыть" себя этой излюбленной фразой всех автократических режимов, говорит о многом", полагает Торстен Юнгхольт. Тиллерсон напомнил России о необходимости соблюдения Минских договоренностей: "В то время как мы ищем точки соприкосновения, мы ждем от России реализации ее обязательств по Минским соглашениям и деэскалации конфликта на Украине". "Высшие дипломатические и военные чиновники Вашингтона назвали условием сотрудничества с Россией полное исполнение Москвой международного соглашения о мире на Украине. Это подтверждение приоритетов эпохи Обамы", - сообщают Гай Чейзан, Кэтрин Хилл и Артур Бизли в The Financial Times. Заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра обороны Джеймса Мэттиса "разочаруют тех в Москве, кто надеялся, что появление Трампа в Белом доме приведет к потеплению в американо-российских отношениях, а также позволяют предположить, что чиновники администрации, у которых нет личных связей с новым президентом, могут попытаться установить более привычную внешнеполитическую повестку", говорится в статье. Тиллерсон сказал во вторник после встречи с Лавровым, что Вашингтон готов работать с Кремлем при наличии сфер для сотрудничества, но Москва должна выполнить свои обязательства, связанные с конфликтом на Украине. На заседании НАТО в Брюсселе Маттис высказался в том же духе - заявил, что Москва и Вашингтон "не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне прямо сейчас", но добавил, что политические лидеры США и России "вступят в контакт и попытаются найти общий язык". На "большой двадцатке" в Бонне и на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, "кажется, наконец была сформирована четкая линия администрации Трампа по отношению к Москве после какофонии последних недель, кульминацией которая стала отставка советника по национальной безопасности" Майкла Флинна именно из-за скандала вокруг связей с Россией, пишет итальянская La Repubblica. НАТО в знак подтверждения вновь обретенного согласия между союзниками сообщило, что усилит присутствие своих кораблей в Черном море, сообщает журналистка. Эта новость "вызвала раздражение президента России", который, как передает ТАСС, заявил, что развертывание сил НАТО в той области является "провокацией". "На международных саммитах обсуждалась также новость из Ливии: премьер-министр [Фаиз] Сарадж попросил помощи у НАТО, чтобы создать оборонные и правоохранительные институты", - говорится в статье. Российская поддержка мятежного генерала Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, "вносит вклад в ослабление" правительства Сараджа. В беседе с журналисткой глава МИД Италии Анджелино Альфано сообщил, что будет обсуждать в пятницу этот вопрос с российским коллегой. Альфано также сказал, что он гарантирует "верность" Италии Евросоюзу, который, намерен сохранить санкции, пока не будет продвижений по Минским соглашениям, а возвращение к формату "большой восьмерки" с участием России остается "пожеланием" на будущее.