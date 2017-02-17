Дезинформация - грозное российское оружие

"Запад является мишенью "гибридной войны", где ложная информация нацелена на дискредитацию общественных институтов", - пишет журналист Le Figaro Жан-Жак Мевель.

Когда употребляется слово "дезинформация", мир разведки неизменно дает ссылку на статью, появившуюся 26 февраля 2013 года в российском журнале "Военно-промышленный курьер". Генерал Валерий Герасимов, только что повышенный в должности до главы Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, раскрывает в ней свою стратегию, которую на Западе вскоре назвали "гибридной войной", говорится в статье.

"Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия", - поясняет генерал Герасимов для своих войск, для Кремля и, несомненно, для остального мира. На бумаге концепция не представляется откровенно новаторской. С силой обольщения ("мягкой силой") в "глобальной войне" стратегии могущества уже играют давно и по всей широте диапазона", - передает Мевель.

"Восприятие статьи в "Военно-промышленном курьере" резко изменилось в марте 2014 года, с высадкой в Крыму "зеленых человечков". Эти войска без флага, без опознавательных знаков, но в масках и говорящие по-русски, создали прикрытие для аннексии части украинской территории. Кремль перешел от теории к практике", - считает журналист.

"Три года спустя уже не коммандос в зеленой униформе, а "тролли" сеют смуту на Западе. Эти духи, еще более вредоносные, чем их скандинавские предки, сеют слухи, раздор и дезинформацию в джунглях всемирной сети. Они размножаются с огромной скоростью. В конце американской кампании они обвинили Хиллари Клинтон в руководстве сетью педофилов, через какую-то столичную пиццерию. В Берлине они придумали легенду об изнасиловании 13-летней Лизы, позднее вызвавшую демонстрации против беженцев, докатившиеся до канцелярии Ангелы Меркель. Во Франции они подпитывают кампанию с целью опорочить личную жизнь Эммануэля Макрона", - утверждает Мевель.

"Никто не может с уверенностью установить, что "тролли" находятся на службе у Кремля, в отличие от "зеленых человечков" в Севастополе. Но вероятность этого обвинения сильна. Родной язык этих киберсозданий чаще всего русский, их цифровой адрес регулярно ведет в Россию. Их мишени на Западе роднит то, что все они испытывают недоверие к Владимиру Путину", - комментирует автор.

"Тролли" имеют свои "фабрики", сеть манипуляторов, программистов и стучальщиков по клавиатуре, расположены они в Санкт-Петербурге, родном городе российского президента, как уверяют источники западных разведок", - передает Мевель.

"По сути союзники должны защищаться от стойкой легенды: "кольца окружения" Российской Федерации", - описывает журналист один из "российских мифов".

"В Брюсселе Североатлантический альянс столкнулся с ростом объема дезинформации на 400% за три года. На своем веб-сайте НАТО включило в каталог 32 "российских мифа", начиная от искажения реальности в Косово в 1999 году до так называемого освобождения Крыма в 2014 году", - говорится в статье.

"Советская пропаганда в свой золотой век пользовалась теми же методами, - говорит один профессионал, ответственный за обнаружение фальсификаций в особо крупных размерах. - Сначала взрастить вымысел в какой-то западной газете, потом использовать эту газету как достоверный источник в проправительственных СМИ, чтобы подкрепить свои собственные тезисы. Но существует большое различие: скорость распространения и множественность интернет-каналов сегодня позволяют проходить почти через все фильтры. Остальное - дело копипаста. Также неслучайно, что машина дезинформации работает на полных оборотах по выходным, когда западные редакции разоружены...".

"В России аудитория почти порабощена с тех пор, как Владимир Путин подавил то, что принято называть гражданским обществом, сведя его к пассивному сопротивлению", - считает Мевель.

"Любая страна стремится хорошо выглядеть в глазах своих соседей. Россия же избрала путь, не имеющий ничего общего с такими организациями, как BBC, Alliance française или Институт имени Гёте, - объясняет Вит Новотны, чешский соавтор доклада по внешней пропаганде Кремля. - Речь идет не о том, чтобы продвигать свой собственный позитивный имидж, а о том, чтобы подорвать доверие внутри европейских демократий и продемонстрировать, не обнаруживая себя, свою способность к вредительству".

"Дезинформация поселяет сомнения по поводу установленных фактов, дискредитирует неугодных ей людей и общественные институты. Она прячет очевидность под пластами слухов и неправдоподобия. "Раскрыть оборотную сторону истории!" - такие амбиции афиширует Sputnik, радио- и интернет-портал, который сеет смуту на тридцати языках. Подчиняется власти и его собрат Russia Today", - указывает Мевель.