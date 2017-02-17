Тереза Мэй: "Мы проголосовали за выход из ЕС, но не из Европы"

В преддверии визита премьер-министра Франции Бернара Казнева на Даунинг-стрит британский премьер-министр излагает принципы нового партнерства, которое она хочет выстроить с Францией и европейцами после "Брекзита". Статью Терезы Мэй публикует Le Figaro.

"В прошлом году британцы проголосовали за выход из Евросоюза, но они проголосовали не за выход из Европы и не за самоизоляцию от мира тем или иным образом", - заявляет Мэй.

"Референдум не означает отказ от ценностей, которые мы разделяем, или желание вредить Евросоюзу. Успех ЕС однозначно и неопровержимо остается важнейшим национальным интересом Великобритании, и мы продолжим быть надежными партнерами для Франции и всех наших европейских союзников. Великобритания и Франция - не просто союзники: мы соседи и друзья, сегодня и в будущем. И поэтому мы стремимся к новому партнерству с Европой, основанному на наших общих интересах и нашем сотрудничестве в сферах обороны, безопасности и торговли", - пишет премьер-министр.

"Мы хотим, чтобы торговля и партнерство между Великобританией и Францией развивались, а не сокращались", - говорится в статье.

"В связи с ужасными террористическими атаками против вашей страны в течение двух последних лет я хочу, чтобы вы знали, что Великобритания будет с вами рядом как верный союзник и добрый друг", - заверяет Мэй.

"Великобритания также останется рядом с Францией в авангарде международных усилий по Сирии и по Украине. На этой неделе две наши страны представили в ООН совместную резолюцию по сирийскому химическому оружию. И когда премьер-министр Франции Казнев сегодня чуть позже встретится со мной, я не сомневаюсь, что мы снова сойдемся во мнении, что надо по-прежнему оказывать давление на Россию, реагируя на ее агрессивные и дестабилизирующие действия на востоке Украины и значительное ухудшение гуманитарной ситуации, которое мы не так давно наблюдали", - заявляет британский премьер-министр.

"В этот период перемен для моего народа Великобритания выходит из Евросоюза как из организации, однако станет еще сильнее, чем прежде, в качестве партнера, на которого наши друзья во Франции и в Европе смогут рассчитывать", - заключает Мэй.