В Афганистане Россия сближается с "Талибаном"

"Избранная дата была, вероятно, несколько символична. В среду 15 февраля, в день 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана после десятилетней оккупации, в Москве была организована без особой огласки встреча между представителями шести стран касательно "урегулирования" афганского кризиса, - пишут московский корреспондент французской газеты Le Monde Изабель Мандро и Жульен Буиссу, корреспондент издания в Южной Азии. Как говорится в статье, в эти "региональные консультации" помимо России и Афганистана были вовлечены Китай, Индия, Пакистан и Иран, но никак не были представлены США, чей контингент вместе с натовскими войсками еще присутствует в Афганистане.

"Москва, которая до сих пор поставляла вооружения афганской армии, одновременно оказывая содействие и натовскому снабжению через северную границу страны, возвращается по-крупному в афганскую игру, ради этого рискуя опереться на движение "Талибан", - считает издание. ?- И эта борьба за влияние в который раз противопоставляет ее США".

"Меня волнует влияние некоторых внешних игроков, особенно Пакистана, России и Ирана", - заявил 9 февраля в Сенате США генерал Джон Николсон, командующий силами Америки и НАТО в Афганистане, говорится в статье. По словам генерала, это влияние "продолжает легитимизировать и поддерживать "Талибан" и подрывать афганские усилия по созданию стабильного Афганистана".

Россия оправдывает свою инициативу в Афганистане тем, что ситуация там ухудшилась и нависла угроза "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка. - Прим. ред.), поясняют авторы. "В январе 2015 года ИГИЛ объявило о создании регионального отделения "Исламское государство провинции Хорасан", - говорится в статье. На фоне этого Замир Кабулов, специальный представитель Владимира Путина по Афганистану, заявил "Интерфаксу", что "интересы "Талибана" объективно совпадают с нашими".

Как пишет издание, "некоторые в Афганистане обеспокоены тем, что Россия в военном плане поддерживает повстанческие силы "Талибана". Так, газета The Kabul Times сообщала 31 января, что в провинции Кундуз, где сильно присутствие талибских мятежников, было обнаружено оружие, произведенное в России. "Поддержка талибов, жестоких и бесчеловечных мятежников, участвующих в афганском конфликте, под предлогом борьбы с ИГИЛ ничего не решит", - цитируют авторы афганскую газету.

Как поясняет издание, "больше всего Москва боится "перекидывания" ИГИЛ на территорию бывших советских республик Средней Азии - ближайших соседей" России. Эти страны будут участвовать в следующей встрече в шестистороннем формате, заявил Замир Кабулов.