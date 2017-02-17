ЦРУ вплотную интересовалось французской президентской кампанией 2012 года

"Центральное разведывательное управление прогнозировало уязвимость "Союза за народное движение" (UMP), связанную с выборами 2012 года", - пишет журналист Le Monde Мартин Унтерзингер.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ), основной орган внешней разведки США, вплотную заинтересовалось французскими президентскими выборами 2012 года, о чем свидетельствует документ, опубликованный WikiLeaks, Libération, Mediapart и La Repubblica, говорится в статье.

"В документе, датированном ноябрем 2011 года, составлен список тематик, связанных с предстоящей президентской кампанией, которые тогда интересовали ЦРУ. Речь идет о чем-то вроде "заказа", адресованного, в частности, Агентству национальной безопасности США, ответственному за прослушивание, где ему подробно рассказывается о вопросах, которые интересуют американские власти, и о мишенях, на которых следует сконцентрироваться. Этот документ не указывает, какие сведения в точности были собраны американцами, тем более он не раскрывает средства, использованные для достижения цели. Тем не менее, он позволяет узнать, какими темами больше всего интересовалась ведущая мировая держава в отношении Франции, которая готовилась к вступлению в избирательную кампанию", - передает журналист.

"ЦРУ берет всех без разбора: после "тщательного слежения" за праймериз Социалистической партии в октябре разведывательное управление намерено "наблюдать" за президентскими выборами 2012 года. Николя Саркози и UMP также оказываются под прицелом американской разведки, что неудивительно", - отмечает автор.

"ЦРУ, похоже, прогнозирует возможное поражение правых на выборах 2012 года и уязвимость партии", - продолжает автор.

Американцы также интересуются Социалистической партией и другими кандидатами. Среди "политических партий и интересных персон" фигурируют Франсуа Олланд, Марин Ле Пен, Доминик Стросс-Кан, информирует журналист.

"ЦРУ хочет собрать более широкий обзор французской политической жизни и просит, чтобы ему были направлены сведения о "новых партиях и политических движениях, а также недавно появившихся кандидатах на президентских выборах", в частности, интересно их "мнение в отношении США", - говорится в статье.

"Этот документ позволяет осветить классический прием разведки, призванной поставлять политической власти все необходимые сведения, которые та сочтет необходимыми для ведения своей внешней политики. ЦРУ упоминает об этом в документе: собранные сведения "помогут аналитикам сделать оценку французской постэлекторальной политической ситуации и ее потенциального воздействия на франко-американские отношения". Действия банальные, но ощутимые. Документ ЦРУ это уточняет: данный документ особенно чувствителен, поскольку шпионаж между "друзьями" способен затронуть "больные места", - комментирует журналист.

"То, что ЦРУ получило задание добыть разведданные по самым важным выборам в одной из самых сильных мировых держав, никого не удивит. Однако этот документ напоминает о том, что в наше время, когда Россия выступает в роли пугала в преддверии выборов 2017 года, Франция не может полагаться ни на одного друга в области шпионажа, даже на США", - подытоживает Унтерзингер.