17 февраля 2017 г. Кристин Хаузер | The New York Times Трамп, российский корабль и подозрительные умы "Вот уже несколько дней, как в новостях отмечают присутствие российского военного корабля, притаившегося в международных водах близ Восточного побережья США. Для некоторых критиков президента Трампа судно стало символом связей администрации с Россией", - пишет Кристин Хаузер в американском издании The New York Times. Как заявил в четверг в беседе с газетой чиновник из американской береговой охраны, "присутствие разведывательного корабля "Виктор Леонов" столь близко к американским берегам не является беспрецедентным и не должно вызывать беспокойство". Судно, как поясняет автор, двигалось вдоль Восточного побережья и было замечено рядом со штатами Коннектикут, Вирджиния и Делавэр. По словам капитана Эндрю Туччи, который контролирует пролив Лонг-Айленд и побережье Коннектикута, "береговая охрана знала, что российский корабль, вышедший из Карибского бассейна, находился в пути "уже некоторое время". Когда в среду была обнародована новость о российском корабле, "он начал двигаться в сторону базы подлодок в Гротоне (Коннектикут), держась на расстоянии по меньшей мере 30 миль от берега", уточняет газета. "Во время всего пути это судно оставалось в международных водах, поэтому в любом случае оно не нарушило американского суверенитета", - заявил в беседе с газетой капитан Туччи. "В то время как публично корабль воспринимался как нечто, чуть выходящее за рамки любопытного морского явления, его присутствие было втянуто в политический дискурс, - отмечает автор. - Это было подогрето отставкой Майкла Флинна на этой неделе с поста советника по национальной безопасности в связи с его разговором с российским дипломатом". "В начале этой недели некоторые использовали российский корабль в качестве символа", - говорится в статье. Так, член Палаты представителей от Коннектикута демократ Джо Кортни, который также является членом подкомитета Палаты представителей по морским и экспедиционным силам, заявил в среду на заседании Палаты представителей, а также в опубликованном заявлении, что присутствие российского "шпионского корабля" в 30 милях от базы подлодок в Гротоне является одним из "дестабилизирующих" действий России и ее президента Владимира Путина. "На протяжении многих лет корабль длиною в 300 футов, оснащенный гидролокаторами и системой перехвата сигналов, а также оборонными вооружениями, курсировал вблизи военно-морских баз Восточного побережья и был замечен два года назад рядом с базой подводных лодок ВМС США Кинг-Бей, где базируются субмарины, вооруженные баллистическими ракетами "Трайдент", - пишет издание, ссылаясь на информацию, опубликованную в газете The Hartford Courant (Коннектикут). В интервью этой местной газете Джефф Вэлш, военно-морской офицер в отставке, прослуживший 22 года на боевых подлодках, заявил, что внимание, которое привлек к себе российский корабль, "забавляет людей, которые разбираются в контексте". Как заявил изданию капитан Туччи, в четверг он не располагал информацией о местонахождении российского корабля. "Он появился здесь, затем развернулся и покинул эти воды, и, насколько я знаю, по данным последнего полученного мною брифинга, он направился назад". Источник: The New York Times