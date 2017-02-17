Россия любит Марин Ле Пен

"России фартит: Дональд Трамп в Белом доме, колеса "Брекзита" завертелись, а галльская симпатия Кремля - француженка Марин Ле Пен - показывает хорошие результаты в опросах", - отмечает Эми Феррис-Ротман в Politico.

"Мы на грани нового миропорядка, - сказала Мария Катасонова, лицо российской кампании в поддержку лидера "Национального фронта" на грядущих французских выборах. "Марин станет президентом", - уверенно спрогнозировала 21-летняя Катасонова в интервью в лабиринтах российского парламента, где она работает помощницей высокопоставленного и бескомпромиссного депутата из правящей партии "Единая Россия", - передает журналистка.

"Российские государственные СМИ, пристально следившие за американскими выборами, не спускают глаз и с политических событий, происходящих во Франции, понимая центральную роль этой страны в сохранении целостности ЕС, особенно после "Брекзита", - говорится в статье. - Ле Пен - их явный фаворит. Она завоевала сердца и умы россиян, заявив, что санкции, наложенные ЕС на Москву из-за украинского конфликта, должны быть сняты, и публично поддержав аннексию Россией полуострова Крым. Эти воззрения, в сочетании с предвыборным обещанием крайне правого политика вывести свою страну из Европейского союза, - музыка для слуха россиян. Хотя ЕС остается крупнейшим торговым партнером России, и западные, и российские инсайдеры говорят, что Кремль горит желанием увидеть ослабление блока".

"На телевидении и в социальных сетях 48-летняя француженка-политик получает почти постоянное обожание, и особенно преданные поклонники изображают ее на картинах и в скульптурах", - говорится в статье.

"Она евроскептик, она поддерживает Россию, и она лучший кандидат, - отмечает Катасонова. - Трудно ее не любить".

"Философия Ле Пен и ее антиглобалистский взгляд на мир очень похожи на мировоззрение многих россиян, - сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, консультирующего Кремль. - Если она победит, это будет конец европейской интеграции, и вся система сильно изменится. Это будет тяжко для ЕС".