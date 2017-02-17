НАТО пришлет больше кораблей в Черное море. Гнев России

"В отношениях между США и Россией вновь вернулось напряжение", - пишет из Бонна Тониа Мастробуони, корреспондент итальянской газеты La Repubblica. На "большой двадцатке" в Бонне и на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, "кажется, наконец была сформирована четкая линия администрации Трампа по отношению к Москве после какофонии последних недель, кульминацией которая стала отставка советника по национальной безопасности" Майкла Флинна именно из-за скандала вокруг связей с Россией, говорится в статье.

"НАТО в знак подтверждения вновь обретенного согласия между союзниками сообщило, что усилит присутствие своих кораблей в Черном море", - сообщает автор. Эта новость "вызвала раздражение президента России", который, как передает ТАСС, заявил, что развертывание сил НАТО в той области является "провокацией".

"На международных саммитах обсуждалась также новость, пришедшая из Ливии: премьер-министр [Фаиз] Сарадж попросил помощи у НАТО, чтобы создать оборонные и правоохранительные институты", - говорится в статье. Российская поддержка мятежного генерала Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, "вносит вклад в ослабление" правительства Сараджа. В беседе с журналисткой на полях G20 МИД Италии Анджелино Альфано сказал, что будет обсуждать в пятницу этот вопрос с российским коллегой. "Мы приветствуем вовлечение России, если она может поспособствовать поиску мирного решения", - сказал Альфано, комментируя ситуацию в Ливии.

Министр иностранных дел Италии затронул также тему санкций против России, заявив изданию, что он гарантирует "верность" Италии Евросоюзу, который, по словам Альфано, намерен сохранить санкции, пока не будет продвижений по Минским соглашениям. Он также отметил, что возвращение к формату "большой восьмерки" с участием России остается "пожеланием" на будущее - делать это на саммите в Таормине в мае будет "преждевременно".