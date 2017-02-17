НАТО подозревают Россию в дезинформационной кампании против бундесвера

Солдаты бундесвера, дислоцированные в Литве, оказались в центре целенаправленной дезинформационной кампании, за которой, по всей видимости, стоит Россия. По данным немецкого журнала Der Spiegel, несколько дней назад "неизвестные начали распространять слухи, будто немецкие военнослужащие, находящиеся с миссией в Литве, изнасиловали несовершеннолетнюю".

Дипломаты НАТО уверены, что эта кампания преследует цель "дискредитации бундесвера", который несколько недель тому назад отправил в Литву подразделения для символической защиты от возможных российских агрессоров. Как отмечает автор статьи Маттиас Гебауэр, подход исполнителей - прежде всего, упоминание о предполагаемом изнасиловании - поразительно напоминает об "истории девочки Лизы" в Германии, когда российские СМИ в самый разгар миграционного кризиса в Германии в 2016 году заявили об изнасиловании мигрантами молодой россиянки в Берлине.

Фейковое "наступление" против бундесвера было хорошо подготовлено. Так, 14 февраля электронное письмо с информацией об изнасиловании пришло на почту президенту литовского парламента и в несколько СМИ. В нем детально описывалось, что немецкие солдаты изнасиловали молодую гражданку Литвы в Ионаве. На первый взгляд новость выглядела настолько правдоподобно, что несколько литовских СМИ сразу же опубликовали ее. Тем более, место Ионава было подобрано неслучайно: немецкие солдаты дислоцированы неподалеку от него, сообщает Гебауэр.

В НАТО к фальшивой новости отнеслись очень серьезно. Дипломат Североатлантического альянса назвал случившееся "очередной провокацией русских, недовольных временным размещением войск на восточной границе НАТО". Подобные атаки альянс считает первой ступенью российской гибридной войны.

В данном случае Москва, как добавляет Der Spiegel со ссылкой на позицию НАТО, "предприняла попытку криминализировать миссию НАТО и подорвать доверие литовцев к размещению подразделений альянса".