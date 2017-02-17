Ни о чем не подозревавшая свидетельница

"Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу" - таков, по мнению автора публикации в Tageszeitung, девиз канцлера Меркель в скандале вокруг АНБ США, который разразился три с половиной года назад после обнародования сотрудником агентства Эдвардом Сноуденом информации (о прослушке. - Прим. ред.).

В соответствии с этим девизом глава федерального правительства вела себя и вчера, выступая перед парламентской комиссией по расследованию деятельности АНБ, отмечает автор статьи Вольфганг Гаст.

Когда стало известно о том, что АНБ прослушивало и ее сотовый телефон, Меркель заявила, что "шпионить за друзьями неприемлемо". "Но вот о чем не сказала Меркель три с половиной года назад и о чем, согласно ее заявлениям перед комиссией, она тогда не знала: напрямую подконтрольная ведомству федерального канцлера Федеральная разведывательная служба (BND) вела систематическую широкомасштабную слежку не только за злостными правительствами автократов, но и за дружественными правительствами из стран ЕС; более того, BND передавала большие объемы данных АНБ", - сообщает автор.

До парламентских выборов, которые пройдут в Германии в сентябре этого года, комиссия Бундестага представит окончательный доклад относительно проведенного расследования, а оппозиционные фракции, как ожидается, подготовят свои замечания, говорится в статье.

Как отмечает автор публикации, в результате работы комиссии "по большому счету, не открылось чего-то нового и отличного от того, о чем сообщалось в обнародованных Сноуденом документах, однако ее деятельность станет беспрецедентным случаем за всю историю Бундестага: именно благодаря ей стало известно, как правительство обманывало общественность и депутатов и как ведомство федерального канцлера намеренно искажало роль внешней разведки. А также о том, как ближайшие сотрудники Меркель ушли от политической ответственности, постоянно делая акцент на вине BND в афере со шпионажем".

"Для меня в центре всегда стояли и стоят интересы всех граждан в совокупности с оценкой свободы и безопасности", - заявила канцлер перед членами комиссии. "Отличные политический лозунг", - замечает автор. В конце октября прошлого года Бундестаг одобрил закон о реформировании BND, в котором были легализованы многие в прошлом незаконные методы.