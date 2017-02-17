Пока Москва наступает, союзники США с опаской ожидают от Трампа ясности

Переворот должен был произойти в день выборов. Более дюжины связанных с Кремлем заговорщиков, одетых в полицейскую форму и вооруженных автоматами, предположительно, готовились штурмовать парламент Черногории и убить премьер-министра, пишет Time. Их целью, по данным государственного следствия, было не допустить вступления страны в НАТО, что дало бы возглавляемому США альянсу контроль над практически каждым портом Северного Средиземноморья, от Гибралтара до Босфора. "По наводке информатора настоящая черногорская полиция задержала заговорщиков, когда началось голосование в октябре. Оба их главаря, предположительно, агенты российских разведслужб, сейчас снова находятся в России", - говорится в статье.

"Сорвавшийся переворот стал напоминанием о том, что началась новая битва за Европу. От Балтии до Балкан и от Черного моря до Великобритании Владимир Путин стремится воссоздать российскую империю, более чем через 25 лет после распада Советского Союза", - пишут авторы статьи Массимо Калабрези и Саймон Шустер. Они напоминают о том, что с 29 января вновь вспыхнули военные действия на Востоке Украины. Используя пропаганду, провокаторов и открытые военные угрозы в Эстонии, Сербии, Молдавии и других восточноевропейских странах, Путин пытается подорвать демократические правительства бывших коммунистических стран. На западном направлении он стремится к альянсам с националистическими, антиевропейскими силами во Франции, Германии, Венгрии и других крупных демократиях, говорится в публикации.

"В течение последних трех месяцев, согласно высокопоставленным сотрудникам администрации Трампа и другим участникам, велись негласные, но имеющие важные последствия переговоры по поводу того, стоит ли США сопротивляться Путину в его новой кампании или уступить России сферу влияния в Восточной Европе. В обмен на последнее, согласно этой теории, Россия вступит с США в альянс против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. ред.), будет способствовать сокращению запасов ядерного оружия и поможет сдерживать Китай", - пишут авторы.

Дональд Трамп публично огласил фрагменты этой большой сделки, как и его высокопоставленные советники Стив Бэннон и Майкл Флинн, вынужденный уйти в отставку из-за обвинений в связях с Россией. Чиновники Белого дома, которые выступают за подобную сделку в целом или частично, видят в национализме основу чрезвычайно важной борьбы против исламского экстремизма и восхождения Китая, отмечает издание.

"Против сделки с Россией выступают такие члены кабинета министров, как министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон, которые, при поддержке практически всего внешнеполитического истеблишмента Вашингтона, считают многосторонние союзы важными для сохранения с трудом установленной стабильности в Европе и за ее пределами", - сообщают журналисты.

Те, кто беседовал с Трампом о большой сделке с Россией, утверждают, что она импонирует ему как бизнесмену. "Президент на самом деле хочет заключать сделки и считаться способным изменить подходы США к миру, - говорит глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер. - Но заключение сделок ради сделок, не зная, в каком направлении [они нас поведут], может нанести огромный вред нашей стране и остальному западному миру".

"Неясно, была ли большая сделка с самого начала американской идеей или идеей, запущенной из Москвы. Ее критики задаются вопросом, какую выгоду подобное соглашение может принести Вашингтону. Россия, как они утверждают, слаба. Ее экономика два последних года находится в рецессии и по объему меньше экономики Италии. Россия умоляла США создать альянс против ИГИЛ без каких-либо условий, и Путин уже выразил желание в ходе первых телефонных переговоров с Трампом стремиться к новым мерам по контролю над вооружением", - говорится в статье.

Пока никаких окончательных решений по сделке с Россией не было принято, но сохраняющаяся неопределенность в отношении поддержки США восточноевропейских демократий позволяет в то же время переиграть ситуацию. Лидеры Болгарии и Молдавии вновь склоняются на сторону Москвы. И антиевропейские кандидаты в президенты во Франции и Германии находят общий язык с Москвой в преддверии выборов в этом году, отмечает издание.

После десяти лет переговоров Черногория сейчас находится на пороге вступления в самый мощный в мире военный альянс. Ее лидеры подписали документы о вступлении в НАТО в мае, и 24 из 28 членов альянса уже ратифицировали ее членство. Остаются только Испания, Канада, Нидерланды и США. Трамп заставляет черногорцев беспокоиться, достигнут ли они в этом успеха. "Если Путин попросит Трампа не принимать Черногорию и действительно даст ему что-то взамен, мы не знаем, что произойдет", - говорит депутат парламента страны Небойша Медоевич.

"Именно теплый глубоководный порт Черногории в Средиземном море придает ей особую ценность в глазах Путина, а он, как известно, идет на все, когда считает, что на карте стоят его стратегические интересы", - говорится в статье.

Трамп готов к широкомасштабным уступкам России в обмен на сотрудничество в ряде сфер, таких как борьба с исламизмом и нераспространение ядерного оружия, говорит высокопоставленный чиновник Белого дома. По словам чиновников, Трамп не собирается отворачиваться от НАТО, но считает, что суммы, которые страны платят для поддержки альянса, возможно, устарели. Трамп также сказал советникам, что, по его мнению, "возможно, у НАТО должна быть другая миссия, и ему стоит сосредоточиться на радикальном исламе", говорит чиновник. Это само по себе может стать огромной победой для Москвы, отмечают авторы статьи.

"Как правило, президент может запросить основательный брифинг по национальной безопасности по такому важному вопросу, как будущее Восточной Европы или "перезагрузка" отношений с Россией. Возможно, этому будет посвящено несколько заседаний Совета национальной безопасности, и будет дана разведывательная оценка этого вопроса. Однако несколько источников сообщили Time, что в склонном к импровизации Белом доме Трампа, скорее всего, не происходит межведомственного взаимодействия. Трамп пока не рассматривал специфику какой-либо сделки с Россией, по словам высокопоставленного чиновника", - говорится в статье.

"Для миллионов европейцев, на которых в первую очередь обрушились атаки Путина, это более чем тревожно - это страшно", - говорится в статье. "Было бы совершенно наивно недооценивать попытки Владимира Путина и российского правительства дестабилизировать западные демократии, - говорит депутат Бундестага Штефан Майер. - Это явно стоит на повестке дня российского правительства".

"Будущее черногорцев висит на волоске. Голосование по принятию страны в НАТО застопорилось в Сенате. Белый дом на данный момент не планирует одобрить членство Черногории в НАТО, говорит высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности", - говорится в статье.