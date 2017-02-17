Россия начнет новую игру в Афганистане?

Через 28 лет после проигранной войны в Афганистане Кремль снова хочет усилить там влияние и для этого готов пойти на сотрудничество даже со старыми врагами талибами, пишет постоянный автор Die Welt Юлия Смирнова.

"Афганская война остается психологической травмой, не забытой и в сегодняшней России. Она затронула целое поколение молодых мужчин. Все еще жив страх перед затяжной изматывающей войной за пределами своей страны. И тем не менее, многие ветераны той войны, например Александр Ковалев, возглавляющий Комитет воинов-интернационалистов, считают, что Россия не должна забывать о своих интересах в Афганистане", - замечает автор.

"Ельцин плохо подумал, когда принимал решение прекратить поставки горючего последнему коммунистическому президенту Афганистана Мохаммаду Наджибулле. Если бы поставки не прекратились, сегодня в Афганистане мы бы имели дружественный режим", - считает воин-афганец.

"Россия внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане, - продолжает Смирнова. - С одной стороны, она опасается, что ИГИЛ (запрещенная в России. - Прим. ред.) может укрепить там свои позиция и стать угрозой для Таджикистана и Узбекистана. С другой - Москва хотела бы вернуть политическое влияние в Афганистане, продолжая позиционировать себя как мировую державу, в то время как США будут сворачивать присутствие на мировой политической арене", - говорится в статье.

"Россия готовится начать новую самостоятельную игру в Афганистане, цели которой частично сравнимы с теми, которые Москва реализует в ходе военной операции в Сирии", - цитирует издание эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова.

Для расширения сферы влияния в Афганистане Россия даже идет на переговоры со своими давними врагами - талибами. В декабре прошлого года представитель МИД РФ в Афганистане Сами Кабулов заявил о том, что интересы России и "Талибана" "объективно совпадают", когда речь идет о борьбе с ИГИЛ. "Талибан" - "национальное освободительное движение", для которого американцы - "оккупанты", подчеркнул дипломат.

США и Кабул выразили обеспокоенность в связи с подобными заявлениями, указывает издание. Депутат афганского парламента Абдул Вадуд Пайман обвинил Россию в поставках талибам вооружений через Таджикистан. В этом же ключе высказался и американский сенатор Джон Маккейн: по его данным, оружие талибам поставляет также союзник России Иран.

По утверждениям самой Москвы, она поддерживает контакты с талибами исключительно ради возможности усадить их за стол переговоров. Россия пытается выступить в роли посредника. В среду в российском МИД проходила встреча между представителями Афганистана, Пакистана, Китая и Ирана, на которой обсуждалась ситуация в Афганистане, сообщает автор.