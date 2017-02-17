Сергей Лавров "умыл" Рекса Тиллерсона

Министры иностранных дел ведущих экономических держав встретились на саммите G20 в Бонне. Больше всего внимания было приковано к первому выступлению на международной площадке нового главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, пишет Die Welt.

Год назад, когда представители внешнеполитических ведомств "двадцатки" начали подготовку к нынешнему саммиту, в качестве основной темы фигурировали меры, направленные на предотвращение конфликтов в будущем. "На деле же предметом дискуссии в первую очередь были не глубинные причины жестоких конфликтов, гуманитарные кризисы и терроризм, а решение насущных проблем в короткой перспективе", - замечает автор статьи Торстен Юнгхольт.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США нанесла по мировому порядку, баланс которого и так нарушен в связи с войнами и кризисами, очередной существенный удар, - говорится далее. - Ведущая мировая держава, обеспечивающая порядок в мире, утратила предсказуемость, более того, противоречивые высказывания ее президента порождают еще большую неуверенность во всем мире. Центральным вопросом в Бонне стало: какой курс взяла Америка?"

Многие министры надеялись услышать ответ в рамках двусторонних обсуждений по итогам саммита, и самым желанным собеседником в этой связи был, несомненно, глава Госдепа Рекс Тиллерсон. "Бывший глава нефтяной компании, Тиллерсон, будучи новичком в политике, провел много переговоров - об их содержании мало что известно. Его публичные высказывания пока отличаются сдержанностью - очевидно, что новому главе внешнеполитического ведомства США еще предстоит набраться опыта в этой сфере", - пишет журналист.

Особенно это бросилось в глаза в ходе встречи Тиллерсона с его российским коллегой Сергеем Лавровым, который не упустил возможность продемонстрировать свое преимущество: российский министр служит на дипломатическом поприще 45 лет. "В то время как Тиллерсон упорно молчал перед камерами, Лавров, напротив, был весьма красноречив. Отвечая на вопрос, обеспокоена ли Москва сумбурными событиями первых недель президентства Дональда Трампа, Лавров указал на то, что Россия "не вмешивается во внутренние дела других государств", - говорится в статье.

Этот штамп российский министр иностранных дел традиционно употребляет тогда, когда хочет подчеркнуть неприемлемость вмешательства других стран в дела России, комментирует автор. "Тот факт, что новый глава Госдепа дал маху и позволил "умыть" себя этой излюбленной фразой всех автократических режимов, говорит о многом", - добавляет он. После встречи Лавров, правда, подчеркнул, что видит хорошую базу для более тесного сотрудничества с США.

Тиллерсон, взяв слово, напомнил России о необходимости соблюдения Минских договоренностей. "В то время как мы ищем точки соприкосновения, мы ждем от России реализации ее обязательств по Минским соглашениям и деэскалации конфликта на Украине", - подчеркнул новый глава Госдепа.