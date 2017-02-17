]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
17 февраля 2017 г.
 PDA WAP
17 февраля 2017 г.

Сари Хорвитц, Адам Энтус | The Washington Post

Флинн отрицал на допросе в ФБР, что он обсуждал санкции с российским послом

"Бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн отрицал перед агентами ФБР во время допроса в прошлом месяце, что он обсуждал вопрос об американских санкциях против России с послом этой страны в США до вступления президента Трампа в должность, что противоречит содержанию перехваченных переговоров, собранных разведслужбами, как заявили действующие и бывшие американские чиновники", - сообщает The Washington Post.

"Допрос, состоявшийся 24 января, потенциально угрожает Флинну уголовной ответственностью, - пишут корреспонденты Сари Хорвитц и Адам Энтус. - Дача ложных показаний ФБР является тяжким преступлением. Однако, по утверждениям некоторых чиновников, неясно, будет ли прокуратура возбуждать дело, отчасти потому, что Флинн может по-своему интерпретировать определение слова "санкции". Кроме того, после своих опровержений в ФБР он заявил, что не может вспомнить беседу целиком, говорят чиновники".

"Любое решение о судебном преследовании, в конечном итоге, будет зависеть от Министерства юстиции", - говорится в статье.

Через два дня после допроса в ФБР на тот момент занимавшая пост генерального прокурора Салли Йейтс и сотрудник национальной безопасности сообщили Дональду Макгану, советнику Трампа по юридическим вопросам, о содержании перехваченных телефонных переговоров на встрече в Белом доме. Йейтс и другие чиновники не только были обеспокоены тем, что Россия могла воспользоваться в своих интересах ложным истолкованием звонка - повторенным вице-президентом Майком Пенсом на национальном телевидении - но также не считали, что было справедливым держать Пенса в неведении относительно этих противоречий, по данным осведомленных чиновников.

Журналисты отмечают, что неясно, когда ФБР начало проверку контактов Флинна с послом РФ в США Кисляком. Высокопоставленные сотрудники администрации Обамы узнали в начале января, что ФБР ведет расследование их взаимоотношений, по данным бывших чиновников.

"В последний полный день в должности президента Барака Обамы Йейтс, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер и директор ЦРУ Джон Бреннан рекомендовали проинформировать команду Трампа о деле Флинна. Однако директор ФБР Джеймс Ками воспротивился этому, заявив, что это может стать вмешательством в проводимое агентством расследование. ФБР изучает контакты между соратниками Трампа и российскими чиновниками", - говорится в статье.

Источник: The Washington Post


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               