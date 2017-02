17 февраля 2017 г. Сари Хорвитц, Адам Энтус | The Washington Post Флинн отрицал на допросе в ФБР, что он обсуждал санкции с российским послом "Бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн отрицал перед агентами ФБР во время допроса в прошлом месяце, что он обсуждал вопрос об американских санкциях против России с послом этой страны в США до вступления президента Трампа в должность, что противоречит содержанию перехваченных переговоров, собранных разведслужбами, как заявили действующие и бывшие американские чиновники", - сообщает The Washington Post. "Допрос, состоявшийся 24 января, потенциально угрожает Флинну уголовной ответственностью, - пишут корреспонденты Сари Хорвитц и Адам Энтус. - Дача ложных показаний ФБР является тяжким преступлением. Однако, по утверждениям некоторых чиновников, неясно, будет ли прокуратура возбуждать дело, отчасти потому, что Флинн может по-своему интерпретировать определение слова "санкции". Кроме того, после своих опровержений в ФБР он заявил, что не может вспомнить беседу целиком, говорят чиновники". "Любое решение о судебном преследовании, в конечном итоге, будет зависеть от Министерства юстиции", - говорится в статье. Через два дня после допроса в ФБР на тот момент занимавшая пост генерального прокурора Салли Йейтс и сотрудник национальной безопасности сообщили Дональду Макгану, советнику Трампа по юридическим вопросам, о содержании перехваченных телефонных переговоров на встрече в Белом доме. Йейтс и другие чиновники не только были обеспокоены тем, что Россия могла воспользоваться в своих интересах ложным истолкованием звонка - повторенным вице-президентом Майком Пенсом на национальном телевидении - но также не считали, что было справедливым держать Пенса в неведении относительно этих противоречий, по данным осведомленных чиновников. Журналисты отмечают, что неясно, когда ФБР начало проверку контактов Флинна с послом РФ в США Кисляком. Высокопоставленные сотрудники администрации Обамы узнали в начале января, что ФБР ведет расследование их взаимоотношений, по данным бывших чиновников. "В последний полный день в должности президента Барака Обамы Йейтс, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер и директор ЦРУ Джон Бреннан рекомендовали проинформировать команду Трампа о деле Флинна. Однако директор ФБР Джеймс Ками воспротивился этому, заявив, что это может стать вмешательством в проводимое агентством расследование. ФБР изучает контакты между соратниками Трампа и российскими чиновниками", - говорится в статье. Источник: The Washington Post