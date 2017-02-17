Пентагон не обнаружил документов, подтверждающих, что Майку Флинну было разрешено получить деньги от российского телевидения

"Пентагон не нашел никаких документов, указывающих, что Майку Флинну было разрешено получить деньги от зарубежного правительства, прежде чем он отправился в Москву в 2015 году для участия в российской телепрограмме, согласно письму от исполняющего обязанности министра армии, - сообщает Пол Зонне в The Wall Street Journal. - Это открытие было сделано после того, как депутаты подняли вопрос, нарушил ли бывший советник Белого дома по национальной безопасности и отставной генерал американской армии правила Пентагона, согласно которым отставные офицеры должны докладывать о доходе, полученном от других стран".

"В конце 2015 года Флинн принял приглашение приехать в Москву и дать платное интервью российской телевизионной сети RT, а также принять участие в праздничном мероприятии по поводу ее десятилетия, на котором он сидел рядом с президентом Владимиром Путиным, - говорится в статье. - Министерство армии провело "тщательное исследование архивов и не нашло никаких документов", как сообщил в письме от 14 февраля исполняющий обязанности министра армии (сухопутных сил) Роберт Спир в ответ члену Палаты представителей Элайдже Каммингсу (демократу из комитета Палаты представителей по надзору), который спросил, получил ли Флинн такое разрешение. Несколько депутатов-демократов недавно попросили министерство обороны выяснить, нарушил ли Флинн конституцию, когда получил деньги за посещение мероприятия российской телесети".

"Флинн ранее говорил, что за посещение мероприятия в декабре 2015 года - в период нарастания напряженности между Белым домом и Кремлем - ему заплатили", - говорится в статье.