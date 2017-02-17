Джихадисты сами себя перестреляют

В ближайшие дни конфликтующие стороны в Сирии "вновь встретятся друг с другом на нейтральной территории: на этой неделе в казахской Астане (...). А на следующей - на встрече в Женеве, которая пройдет под эгидой ООН и спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры", пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Zeit Мартин Гелен. Повестка женевских переговоров намного шире тех, что проходят в Казахстане: она затронет будущее распределение власти в Сирии.

"Но ожидать каких-либо компромиссных решений не следует, даже несмотря на то, что противники Асада, которые приедут в Женеву, после своего поражения в Алеппо оказались максимально ослаблены, - продолжает автор. - Более того, на них оказывается давление со всех сторон". В частности, региональные союзники Турция, Саудовская Аравия и Катар поменяли свои стратегии и сократили поставки вооружения. А внутри лагеря повстанцев начались конфликты за власть, причем не только между джихадистами и умеренными повстанцами, но и между экстремистами.

Напряженность "тлеет" уже давно - и конференции в Астане и Женеве показывают это. Так, радикалы выступают категорически против режима прекращения огня и обвиняют представителей повстанцев в измене. Также только в начале нынешней недели во время разборки между двумя джихадистскими группировками - "Джунд аль-Акса" и "Тахрир аш-Шам" - погибло 69 боевиков. Одна из группировок идеологически близка террористической организации "Исламское государство", другая - "Аль-Каиде" (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.). Ее руководство пообещало отомстить и "с корнем вырвать" филиал ИГИЛ.

Под обстрелом, как говорится далее, оказались и бойцы "Свободной сирийской армии". Десятки из них попали в плен и были вынуждены отдать свои склады экстремистам, желающим создать на севере Сирии свой эмират. В результате местному населению навязывается довольно жесткий вариант ислама, а активистов-демократов преследуют и запугивают.

В итоге рост числа религиозных фанатиков "льет воду на мельницу сирийской государственной пропаганды, которая уже несколько лет называет всех своих противников террористами", подытоживает автор. "Власти хотят так психологически настроить людей, чтобы они поверили, что Идлиб является не чем иным, как новым сирийским Кандагаром", - написал в газете Al Hayat сирийский журналист Ибрагим Хамиди, напоминая, что до 2001 года афганский Кандагар был центром радикального "Талибана", а в Сирии Идлиб является провинцией оппозиции, где находятся десятки тысяч беженцев и повстанцев из Алеппо, Хамы и Хомса.

Сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Файзаль Итани уверен, что "таким образом противников режима и экстремистов причешут под одну гребенку и проблему подведут к одному знаменателю. А когда это произойдет, Дамаск ударит со всей силы, и уже никто на международной арене не сможет протестовать против этого".