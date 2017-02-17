Трамп может стать угрозой для России

"Россия и США на самом деле очень похожи друг на друга. Один из примеров - одинаковый имперский взгляд на мир и патологический эгоизм. Новое сходство заключается в похожих стилях правления. У Путина, сделавшего непредсказуемость своей отличительной чертой, появился конкурент - Дональд Трамп, который удивляет российское руководство новыми выходками", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн о недавнем требовании пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера вернуть Крым Украине. Сразу после этого представитель московского МИДа Мария Захарова ответила, что его не вернут.

"Обмен репликами между странами произошел в довольно раздраженном тоне, частота трений также увеличилась, а разочарование Москвы в Дональде Трампе стало настолько очевидно, что вряд ли предсказанная многими большая дружба сможет стать реальностью", - подчеркивает автор. Журналист напоминает, что еще недавно многие советники Кремля вроде Сергея Караганова предвещали решение многих проблем Москвы и Вашингтона, будь то по Сирии или Ираку, терроризму или Украине. Во время различных дискуссий аналитики рисовали заманчивую картинку хаоса в Европе, распада НАТО и того, что сверхдержавы договорятся.

"Но теперь пора вернуться в реальность российско-американских отношений! Российский культ вокруг "любимого Трампа" оказался иллюзией", - продолжает Туманн. Вполне трезвый взгляд на новое руководство США имеет глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Не так давно он заявил, что Трамп ликвидировал вероятность военного обострения между Россией и США. Но в то же время Тренин не верит в долгосрочное сближение между странами: "Если все пойдет хорошо, соперничество между ними будет в умеренных рамках. Но никакой новой Ялты или нового Хельсинки не будет!"

В пользу версии Тренина говорит многое: "В современном мире США и Россию, честно говоря, объединяет не так уж много вещей. К примеру, угроза террора для России выглядит совершенно иначе, чем для США. Трамп, запрещая въезд мусульманам, выбирает одни пути, а Путин со своим асадовским альянсом - другие. (...) Также у Москвы и Вашингтона совершенно противоположные интересы в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Иране, Африке, Тихоокеанском регионе и, прежде всего, в Китае. Тем более что Россия и США могут дать друг другу не так уж и много: торговли практически нет, и при этом обе страны сидят на горе ядерного оружия, которым они могут превратить друг друга в пыль".

"Быстрое падение Майкла Флинна показало русским, насколько быстро может измениться ситуация. Или же, говоря словами Тренина, Трамп обладает способностью моментально отказываться от вещей, которые приносят убыток. И сегодня это Флинн, а завтра его место может занять Россия". Вот в этом и заключается разница между непредсказуемостью Путина и Трампа: если у первого это тактика, то у второго - черта характера. В итоге это и делает Трампа опасным не только для Европы, но и для России. Причем для последней даже в большей степени", - заключает Туманн.