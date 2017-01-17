Исаакиевский собор передают РПЦ

В последнее время туристы и жители Санкт-Петербурга опасаются, что "в будущем одна из главных достопримечательностей российской Северной столицы - построенный в 1858 году Исаакиевский собор - будет недоступен для посещения в его нынешнем виде", пишет Ютта Зоммербауэр на страницах австрийской газеты Die Presse. Автор напоминает, что тревогу вызвали планы города передать собор, ныне являющийся музеем, Русской православной церкви. На днях несколько сотен петербуржцев уже провели митинг против планов властей с плакатами: "Не укради" и "Чиновники! Хватит безумных решений!!" На следующую неделю запланирована еще одна акция.

В частности, после решения петербургского губернатора Георгия Полтавченко критики опасаются, что "Церковь может полностью присвоить собор себе даже несмотря на то, что он привлекает куда больше туристов, нежели верующих". Хотя представители РПЦ пообещали, что экскурсии в соборе останутся возможны, причем вход будет сделан бесплатным, многие считают, что перечень "экскурсий значительно сократится, а экспозицию, рассказывающую о том, что в ходе возведения собора погибло много рабочих, а в советские времена в соборе размещался Государственный антирелигиозный музей, вообще уберут".

Более того, вопросы вызывает и финансовая сторона, ведь сейчас, как подчеркивает журналист, зарплаты музейных работников и реставрация здания финансируются из доходов музея. По информации новостного портала Фонтанка.ru, правительство города и в дальнейшем будет выделять средства на реставрацию, так как для сохранения статуса культурного наследия ЮНЕСКО объекты должны находиться в собственности государства. В итоге собор будет сдан Церкви в аренду безвозмездно.

За несколько последних лет президентства Владимира Путина РПЦ значительно увеличила свое общественное влияние, а связи между Церковью и государством привели к пропаганде считающихся традиционно русскими ценностей, а также ряду сомнительных сделок с недвижимостью, добавляет Die Presse.