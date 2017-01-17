Министр иностранных дел Литвы: "Россия будет просто счастлива"

В беседе с Die Presse министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выражает озабоченность в связи с высказываниями избранного президента США Дональда Трампа.

"Это стало нарушением табу и, по неофициальным данным, привело к существенному замешательству внутри Североатлантического альянса: впервые избранный президент США назвал НАТО "устаревшим" и игнорирующим террористическую угрозу", - говорится в статье.

Глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс в беседе с Die Presse подчеркивает, что называть альянс устаревшим - противоречить правде. Подобная позиция, по словам министра, "вызывает опасения". "Россия будет просто счастлива", - говорит Линкявичюс, отмечая, правда, что Москве еще рано праздновать. "Нужно рассматривать всю картину целиком". Трамп поправил в интервью Bild и The Times самого себя, отметив, что альянс для него "очень важен".

"Он говорил о том, что НАТО прикладывало недостаточно усилий для борьбы с террористической угрозой", - говорит министр иностранных дел Литвы, правительство которой входит в число самых непримиримых критиков Кремля и на днях заявило о строительстве забора вокруг российского анклава Калининград. Министр Линкявичюс призывает тщательно "анализировать" каждое предложение, высказанное Трампом, а уже затем делать выводы.

"Непросто разобраться в планах будущего президента [США] относительно НАТО", - констатирует автор публикации. "Дружелюбно настроенный в отношении России Трамп назначает министром обороны критика Кремля Джеймса Мэттиса, обвинившего во время слушаний в Конгрессе президента Путина в намерении разрушить НАТО. Альянсу, который Трамп нарек устаревшим, Мэттис отводит "центральное значение в оборонной структуре США".

Без США, констатирует издание, в НАТО и в 2017 году ничего не будет происходить. "Когда мы говорим: "НАТО", мы подразумеваем в первую очередь США", - считается в Восточной Европе. Ядерное устрашение альянса базируется на американском атомном арсенале. На долю США до сих пор приходится 75% всех оборонных затрат среди стран НАТО - Америка тратит на оборону больше, чем все другие члены альянса вместе взятые, говорится в статье.

"2017 год станет самым значимым годом для альянса в новейшей истории - во-первых, из-за переезда в новую штаб-квартиру в Брюсселе стоимостью в 1,1 млрд евро, во-вторых, из-за переброски батальонов в Восточную Европу и, в-третьих, из-за Трампа", - резюмирует автор.