Как испанская полиция провела операцию по аресту юриста футбольного клуба "Аякс" и второго по богатству российского магната

В понедельник утром испанская полиция провела масштабную операцию по аресту Петера Вакки, управляющего компании Zed+, сообщает El Confidencial. В компании "участвуют испанские инвесторы: семья Перес Долсет, банк Santander, Хуан Абельо и семья Лара, а также второй по богатству россиянин Михаил Фридман. Эти фигуры, обладающие большим престижем, втянуты в спор, встревоживший американские ФБР и ЦРУ, о предполагаемой выплате миллионов в качестве взяток родственникам правительства [так в оригинале. - Прим. ред.] Владимира Путина", пишет журналист Агустин Марко.

По данным издания, 30-40 сотрудников испанских спецподразделений заняли терминал в мадридском аэропорту Барахас и временно конфисковали у присутствующих фотоаппараты и мобильные телефоны, чтобы никто не снимал происходящее. Операцией руководил испанский прокурор Хосе Гринда, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью в Восточной Европе.

Вакки ждали в Мадриде еще в минувшую пятницу: он должен был приехать на встречу с инвесторами, заинтересованными в приобретении компании Zed+, которой он управляет с 2014 года по решению арбитражного суда. Но в четверг он попросил перенести встречу, и полицейские испугались, что он заподозрил неладное. Однако в пятницу он подтвердил, что в этот понедельник прибудет в Мадрид.

По мнению издания, Вакки не подозревал, что его встретят полицейские, "которые более года расследовали предполагаемое мошенничество, совершавшееся из филиала Zed+ в России. Это дело оказывает международный эффект, о котором свидетельствует тот факт, что ЦРУ, ФБР и другие американские ведомства возглавили расследование после того, как в 2016 году оштрафовали VimpelCom (компанию Михаила Фридмана, через которую он инвестирует в Zed+) на 835 млн долларов за подкуп родственников президента Узбекистана", - говорится в статье.

Как утверждает издание, "полиция задержала Вакки, сочтя его необходимым сообщником российских инвесторов при усилиях "утопить счета" Zed+, воспрепятствовать расследованию миллионных выплат родственникам кремлевских министров и способствовать покупке компании по ничтожной цене партнерами, близкими к Фридману".

В Голландии Вакки занимает престижное положение, он наиболее известен своим сотрудничеством с советом управляющих футбольного клуба "Аякс".