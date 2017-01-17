Полиция задержала человека, который является "правой рукой" российского миллионера, связанного с Путиным и Трампом

"Появилась первая жертва выплат миллионных взяток, поступавших родне министров российского правительства через Zed Worldwide - технологическую компанию, среди акционеров которой - семья Перес Долсет, банк Santander, Хуан Абельо и Grupo Planeta", - утверждает испанское издание El Confidencial. Утром 16 января Национальная полиция Испании "задержала Петера Вакки, "правую руку" российского магната Михаила Фридмана, который владеет капиталом Zed+ в доле с испанскими предпринимателями и находится "на мушке" у ФБР и ЦРУ", - пишет журналист Агустин Марко.

Официальные источники подтвердили, что Вакки, управляющий голландского холдинга Zed+ ("акционерами которого являются семья Перес Долсет, Santander, Абельо и российский оператор телекоммуникаций VimpelCom", как утверждает издание), был задержан в мадридском аэропорту Барахас, когда прилетел из Амстердама. По данным издания, в Мадриде Вакки намеревался встретиться с неким "консорциумом инвесторов, заинтересованным в покупке Zed+".

"Вакки обвиняется в том, что чинил помехи расследованию, которое семья Перес Долсет - основатели этой технологической компании - попросила провести, чтобы выяснить, как постоянно выводились деньги из Grupo Temafon - российского филиала Zed+ - в компанию Vstrecha, созданную без ведома членов правления акционерного общества, из которой предположительно было выведено до 30 млн долларов в направлении FunBox. Эта последняя компания, которая оказывала услуги в области "dating", принадлежит родственникам российского министра внутренних дел Александра Колокольцева", - говорится в статье (имя министра - Владимир Колокольцев, его сына-бизнесмена - Александр Колокольцев. - Прим. ред.). Автор ссылается на предварительный доклад UCDEF - Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.

"Испанская полиция, сотрудничающая с американской и голландской, полагает, что дело Vstrecha - "не единственный случай вывода средств из Grupo Temafon", как задокументировали Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal - две фирмы, которые по просьбе семьи Долсет провели судебный анализ бизнеса Zed в России. Согласно этим докладам, призванным выявить возможное мошенничество предпринимателей, в опустошении сейфа участвовали как минимум еще четыре компании (Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion). Имели место "мошеннические схемы", в которых якобы участвовали VimpelCom, Bambalia и Gervaser (две последние компании принадлежали Ваге Енгибаряну, близкому другу Михаила Фридмана)", - утверждает издание.

По словам автора, Фридман "упомянут в знаменитом докладе сотрудника британских спецслужб, который ЦРУ и ФБР послали на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу", - говорится в статье.

Испанская полиция провела свое расследование по просьбе Хавьера Переса Долсета. По утверждению издания, Перес Долсет "был вызван для дачи показаний в Нью-Йорк Министерством внутренней безопасности США, ФБР, ЦРУ, Комиссией по ценным бумагам и Министерством финансов США".