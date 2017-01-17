Тикающая бомба Украины

Война на востоке Украины продолжается до сих пор, несмотря на режим прекращения огня. Практически ежедневно в так называемой зоне АТО - зоне антитеррористической операции, как киевские власти называют операцию против пророссийских сепаратистов на Донбассе - есть раненые, а порой даже убитые. "В свою очередь, многие участники боевых действий, возвращающиеся с войны, страдают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). По данным Научного центра гуманитарных проблем при Вооруженных силах Украины, около 80% ветеранов страдают ПТСР. Тем не менее, государство не может решить эту проблему", - пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

Несмотря на то, что "необходимость оказания психологической помощи бывшим участникам боевых действий довольно детально описывается в различных правительственных документах на многих уровнях, пока эта помощь дойдет до назначения, проходит, как рассказывают украинские соцработники, по несколько месяцев". Порой это слишком долгий срок, так как многие успевают разочароваться в мире.

"Практически в каждом крупном украинском городе есть место сбора для ветеранов боевых действий, и, как правило, оно находится в отделениях обычных больниц, где внимание зачастую уделяется исключительно телесному здоровью людей, - рассказывает волонтер Психологической кризисной службы Украинской ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий Галина Цыганенко. - Зачастую психологов просто не хватает, а иногда они недостаточно квалифицированы". По словам Цыганенко, многие бывшие бойцы сталкиваются с неким "пограничным состоянием, в котором они не понимают, что правильно, а что нет, в итоге многие не знают, как себя вести". "Но в то же время нам не надо всех патологизировать, отнюдь не каждый страдает этим расстройством", - продолжает она.

Другие украинские психологи говорят о "тикающей бомбе, которая может взорваться через пару десятилетий, если бывшие солдаты не получат психологической помощи во время и после боевых действий".

Между тем многих бывших участников боевых действий тянет обратно на войну, так как они не могут представить себе жизни без войны. "Куда проще получать уважение и восхищение на фронте, чем стирать дома вонючие носки", - утверждает Влад Демченко, в прошлом продюсер из Киева, отправившийся снимать войну на востоке Украины, а затем примкнувший к радикально-националистическому "Правому сектору" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). Война, по его словам, стала для него чем-то вроде "магнита", и "теперь его всегда тянет обратно".