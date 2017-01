17 января 2017 г. Кэтрин Хилл | Financial Times Российский министр экономики уделяет внимание рынкам "Конкурентоспособные рынки нужны России больше, чем дальнейшая приватизация, сказал новый российский министр экономики, излагая свои идеи ускоренного роста", - передает Кэтрин Хилл в Financial Times. "Если просто приватизировать крупную государственную компанию, которая доминирует на конкретном рынке, конкурентная ситуация не улучшится, и никакого существенного положительного влияния на рост не будет", - сказал министр экономики Максим Орешкин. "В своем первом интервью иностранному СМИ с момента вступления в должность в ноябре Орешкин сообщил, что не хочет, чтобы государство играло более существенную роль в экономике", - передает Хилл. "Однако прежде всего нам нужно больше сконцентрироваться на уровне конкуренции на различных рынках", - заявил министр. "Реплики министра контрастируют с точкой зрения его предшественника Алексея Улюкаева и отражают осведомленность о политических сложностях реформирования российской экономики после ссор из-за предыдущих приватизаций", - говорится в статье. "34-летний Орешкин ранее был заместителем министра финансов и является перспективным кадром российской бюрократии с тех пор, как его назначили главой подразделения Центрального банка, когда он еще учился в университете. Чиновники и банкиры уважают его как одного из лучших экономистов в правительстве, однако, по словам наблюдателей, неясно, насколько значительного политического влияния он может добиться, - сообщает Хилл. - (...) Орешкин не согласен с тем, что частичное восстановление цен на нефть ослабило решимость российских властей предпринимать давно уже откладываемые структурные реформы. Однако, по его словам, рост начнется, только если бизнес поверит, что макроэкономические условия будут оставаться стабильными, а политика реформ - прозрачной и предсказуемой". Источник: Financial Times