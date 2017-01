17 января 2017 г. Редакция | Financial Times Чтобы реформировать свою экономику, России нужна революция "Когда в прошлом году Алексею Кудрину поручили составить новую экономическую стратегию России, у руководства страны были веские резоны для санкционирования реформ, ранее казавшихся "неприемлемыми", - пишет Financial Times в редакционной статье. Существовали реальные опасения, что средний класс начнет протестовать. Теперь, год спустя, Путин крепнет, а экономика выходит из рецессии, считает издание. "Более радужные перспективы осложняют работу Кудрина, так как снижается вероятность согласия Кремля на реформы, необходимые для привлечения инвестиций и предотвращения стагнации", - говорится в статье. Газета считает: чтобы спасти российскую экономику от инертности, нужны не только непопулярные структурные реформы, но и фундаментальные изменения роли государства. Но такие изменения "стали бы прямым вызовом позиции Путина и влиянию его окружения". Кудрин постарался привести геополитические аргументы в пользу реформ. "Но он осмотрительно говорил лишь в самых общих словах о необходимости урезать государство, разрушить монополии и реорганизовать судебную систему", - пишет издание. "Похоже, на данный момент Путину удается завлекать избирателей (по крайней мере, настолько, чтобы побеждать на выборах в русском стиле) обещаниями возродить величие России, а не повышением уровня жизни. Это огромная ошибка. Если Трамп решит стремиться к сделке с Москвой, ему не стоит переоценивать козыри Путина при торге", - заключает издание. Источник: Financial Times