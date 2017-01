17 января 2017 г. Карл Бильдт | Globe and Mail Чтобы приручить Россию, изучите ее имперское прошлое В третий раз подряд новый президент США начнет свой срок с установкой на улучшение российско-американских отношений, пишет в своей статье в The Globe and Mail Карл Бильдт, в прошлом премьер-министр и министр иностранных дел Швеции. "Дабы понять, почему так трудно добиться этой цели, стоит взглянуть на историю российского государства в более широкой перспективе", - пишет автор. "Характерная черта российской истории - беспрерывная экспансия в Евразии", - говорится в статье. Но при экспансии на запад и юг Российская империя встречала сопротивление и поневоле применяла силу, чтобы сохранить господство. После революции 1917 года многие области стремились к "независимости от ига Москвы", как пишет автор. Ленин направил Красную армию устанавливать советскую власть. Получилось это не везде. Сталин "стремился восстановить контроль империи над ее бывшими территориями". "Страны Балтии были жестоко возвращены в лоно СССР, а Польша и другие - низведены до положения государств-сателлитов", утверждает автор. "Когда СССР развалился, государства-сателлиты приближали его кончину, заново утверждая свою независимость, вскоре почти все "нероссийские" [так в оригинале. - Прим. ред.] республики бывшего СССР потребовали и добились независимости", - говорится в статье. Теперь же Владимир Путин мечтает "вернуть России былое экономическое и геополитическое величие", считает автор. "Шаг за шагом, всякий раз, когда подворачивается шанс, Кремль готов применять все имеющиеся у него средства, чтобы возвращать себе то, что считает своим", - говорится в статье. Бильдт советует извлечь уроки из прошлого. "Российский империализм процветал, когда Европа и Запад были разобщены", - пишет он. По его словам, прием стран Центральной Европы и Балтии в НАТО и ЕС сыграл ключевую роль для европейской безопасности. Непосредственно после революции 1917 года и распада СССР в 1991 году "Россия демонстрировала свою историческую неспособность наладить гармоничные отношения со странами на своей периферии, а в промежуточные периоды осуществляла свои имперские амбиции в ущерб этим странам", говорится в статье. "Но Россия пойдет на уступки сама, только если Запад твердо поддержит независимость этих стран в течение продолжительного времени. В итоге Россия осознает, что ее долгосрочным интересам отвечает разрыв с исторической закономерностью, сосредоточение на внутреннем развитии и налаживание мирных и уважительных отношений с соседями", - говорится в статье. "Нам нужна стабильная, процветающая и мирная Россия. А этого можно добиться лишь через твердую поддержку независимости и суверенитета всех ее соседей", - заключает автор. Источник: Globe and Mail