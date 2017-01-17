Русский художник, известный "мошоночным протестом" на Красной площади, хочет получить политическое убежище во Франции

"Российский художник-диссидент Петр Павленский, в ходе одной из своих протестных акций прибивший гвоздями мошонку к московской Красной площади, сообщил, что планирует получить политическое убежище во Франции, - пишут Алессандра Прентис и Маргарита Чорнокондратенко в The Independent. - В прошлом месяце 32-летний Павленский бежал на Украину со своей партнершей, чтобы избежать тюремного заключения по сфабрикованному, по его словам, обвинению в сексуальном преступлении. В первом интервью после отъезда он сказал, что российский президент Владимир Путин становится все более авторитарным и нетерпимым к голосам инакомыслящих".

"Не сказал бы, что я был угрозой - скорее, большим неудобством. Много денег и ресурсов тратится на пропаганду. Потом я провожу какую-нибудь акцию, и это удар по машине пропаганды", - заявил Павленский.

Павленский и его партнерша Оксана Шалыгина были задержаны в аэропорту Шереметьево 14 декабря.

"Во время девятичасового перекрестного допроса государственными следователями они узнали, что актриса, с которой они оба спали, обвиняет их в сексуальном преступлении, которое наказуемо тюремным сроком до 10 лет, - говорится в статье. - Партнеры, находящиеся в открытых отношениях, отрицают это обвинение и сравнивают его с оговорами, которые приводили к массовым арестам в репрессивную советскую эпоху".

"Так они показали нам, что у них два способа избавиться от нас или изъять из политического контекста, - сказал Павленский. - Либо в лагерь на ближайшие 10 лет, где мы рассказывали бы, как стали жертвами государственного заговора, либо за пределы пограничного паспортного контроля".

По словам Павленского, его семья не вернется в Россию, пока не убедится, что риск уголовного преследования миновал, - даже если это будет означать многолетнее изгнание, сообщают журналисты.

"Возможно, для них это хорошая возможность, если мы исчезнем [за границей] и не сможем быть услышанными, и полностью распылимся, но этого не случится", - сказал он.