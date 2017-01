17 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня В ожидании непредсказуемого президента США Украина боится быть брошенной американцами при Трампе, и Байден не смог ее успокоить, пишет Le Figaro. Трамп принесет миру больше нестабильности, чем все его предшественники, считает Die Welt. Кристофер Стил, составитель досье на Трампа, залег на дно: на его счету еще и расследование, как Россия стала хозяйкой ЧМ-2018, сообщает Der Spiegel. "Во время недавнего посещения Украины Джо Байден, вице-президент Барака Обамы, не скрывал своих сомнений по поводу преемственности американской поддержки Киева в президентство Трампа", - пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль. Один украинский журналист в приватной беседе попросил Байдена спрогнозировать будущее Украины при Трампе, но тот ограничился улыбкой и ответом: "Надежда помогает жить". Новейшее предложение Трампа - о снятии санкций с России в обмен на соглашение о ядерном разоружении, напоминает корреспондент. "Я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить (...) А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", - заявил избранный президент. Киев встревожен, говорится в статье: до сих пор Вашингтон в качестве условия для отмены санкций выдвигал исключительно строгое соблюдение Москвой Минских соглашений, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта в Донбассе. "Украинцы боятся, что Донбасс сведется к некому аргументу по корректировке политики в рамках глобального соглашения, соединяющего Москву и Вашингтон. И приходится констатировать, что никто не в состоянии их успокоить", - резюмирует один западный дипломат. "Истеблишмент несколько успокаивают высказывания будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который на слушании в Сенате назвал необходимым "помогать Украине защитить себя от внешней агрессии", в том числе путем поставки "летального оружия" Киеву", - передает автор. "Тем временем переговоры по Донбассу остаются в подвешенном состоянии, - указывает Авриль. - В декабре Виктор Пинчук, влиятельный украинский олигарх, ориентированный на Запад, советовал Петру Порошенко пойти на значительные уступки России в ожидании инаугурации Трампа. Его предложения вызвали в стране волну возмущения". "Стабильность в мировой политике присутствовала лишь тогда, когда царили либо баланс сил, либо гегемония, - пишет обозреватель Die Welt Михаэль Штюрмер. - Сегодня ни того, ни другого не наблюдается. И пользуется этим не только Путин". "Путин поддался соблазну и ведет страну к новой мощи, черпая силы из мирового хаоса, - продолжает публицист. - Возможно, в его случае это еще не способность к мировому господству, но уж точно возможность устраивать стратегически важные блокады". Россия "настаивает на своем праве вето во всех вопросах мировой политики", и демонстрирует это на Ближнем Востоке "всеми доступными средствами и с жестокостью, на которую Запад взирает беспомощно", отмечает Штюрмер. "Трамп, - полагает Штюрмер, - принесет миру больше нестабильности, чем все его предшественники. Этому будет способствовать поверхностность, политическое легкомыслие и отказ прислушиваться к выводам 16 спецслужб". "США, которые более 70 лет стабилизировали систему по обе стороны Атлантики, при Трампе - если его заявления соответствуют действительности - станут центром проблемы. Сегодня в моде конфликты в цифровом пространстве, гибридные войны и "войны заместителей", - пишет автор. "В то время как Европа боится новой холодной войны, на которую Америка будет взирать со стороны, в движение давно пришли тектонические пласты в Тихоокеанском регионе. На карту поставлена роль Америки как мировой державы, - говорится в статье. - Китай активно инвестирует в военно-морские силы, предъявляет претензии на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, превращает отдельно стоящие рифы в непотопляемые авианосцы и требует уважения от ближних и дальних соседей". "В переломные моменты истории - такие, как сегодня, - стабильность становится для всех - в том числе и для Германии, условием выживания", - заключает немецкий журналист. Когда экс-агент MI-6 Кристофер Стил стал известен как автор досье о Дональде Трампе, он сразу же залег на дно, опасаясь не только мести будущего президента США, но и мести России. "Империя бывшего агента КГБ и экс-главы спецслужб Путина угрожает Стилу двойными неприятностями - из-за досье, навредившего России, и из-за футбола", - пишет обозреватель Der Spiegel Йенс Вайнрайх. Дело в том, что Стил, возглавляющий фирму Orbis Business Intelligence Ltd, много лет "собирал информацию по поводу занимательной темы: каким образом Россия получила право проведения ЧМ-2018". Этот вопрос терзает спортивный мир начиная со 2 декабря 2010 года, когда исполком ФИФА при достаточно сомнительных обстоятельствах отдал ЧМ-2018 и ЧМ-2022 России и Катару. В тот же день Путин прилетел в Цюрих и дал довольно странную пресс-конференцию. Когда в разгар пресс-конференции он сказал, что полагает, что Роман Абрамович не отказался от идеи поддержки российского плана по ЧМ, миллиардер заметно вздрогнул на стуле и буквально принял положение смирно, пишет Вайнрайх. Если верить результатам расследования Кристофера Стила, решающую роль для ФИФА сыграли именно обязательства Абрамовича и еще нескольких других олигархов, а также привлечение концерна "Газпром". Главным вопросом, интересовавшим Стила, было то, как "Путин и тогдашний эмир Катара не только заключали мега-сделку по освоению гигантских месторождений газа на Ямале, но и создали альянс между Россией и Катаром для получения права проведения будущих ЧМ", говорится в статье. "Трамп неоднократно пытался наладить бизнес в России начиная с 1987 года, - пишет The New York Times. Амбициозный план построить на месте старой карандашной фабрики на берегах Москва-реки "башню Трампа", в которой бы разместились отельные номера, квартиры и офисы, в итоге провалился. И ко времени вступления Трампа в президентскую гонку ему не удалось добиться положительных результатов ни с одним из проектов в сфере недвижимости в России. Но причиной тому было не отсутствие попыток, обращают внимание авторы статьи Меган Тухей и Стив Идер. "Попытки заключить сделки в России стали частью более масштабной стратегии по глобальному распространению бренда "Трамп". К середине 2000-х Трамп обнаружил, что его имя пользовалось особой популярностью в развивающихся странах, где набирающие силу богачи претендовали на тот тип напыщенного гламура, который он олицетворял", - отмечает издание. В 2008 году Дональд Трамп-младший похвально отозвался о возможностях в России, но также назвал ее "страшным местом" для бизнеса из-за коррупции и юридических сложностей, передают авторы статьи. Трамп изучал возможности для бизнеса в России почти десятилетие, сообщая о своих интересах и Михаилу Горбачеву, и Юрию Лужкову, отмечает издание. Трамп вернулся в Москву в 2013 году - он присутствовал на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Ранее в том году, на конкурсе "Мисс США" в Лас-Вегасе, он объявил, что международный конкурс проведут у себя российские застройщики Арас и Эмин Агаларовы. Как сообщалось, Агаларовы устроили в честь Трампа ужин в ночь после конкурса, на котором присутствовал, в частности, Герман Греф. В ходе визита шло обсуждение возможностей строительных проектов, и Трамп написал в Twitter, что скоро в Москве появится "Башня Трампа". "Но башня так и не появилась", - заключает издание.