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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
17 января 2017 г.
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17 января 2017 г.

Редакция | Le Figaro

Для чего нужно НАТО сегодня?

"Созданная в 1949 году Организация Североатлантического договора, раскритикованная Дональдом Трампом, должна не только справиться с собственными внутренними противоречиями, но и противостоять открытой российской угрозе", - считает редакция Le Figaro.

"В понедельник Трамп в интервью европейским газетам The Times и Bild снова критически высказался по поводу НАТО: организация, по его мнению, "имеет проблемы" и "устарела".

Альянс, созданный 4 апреля 1949 года, согласно первой своей цели, которую сформулировал британский дипломат Гастингс Лайонел Исмей, должен был "удерживать русских в стороне, американцев внутри, а немцев под контролем", напоминает издание.

Йенс Столтенберг, нынешний генсек НАТО, опровергает идею, согласно которой организация больше не должна существовать: "Мы стоим перед самым серьезным вызовом для нашей безопасности за многие годы. Сейчас не время ставить вопрос о значимости партнерства между США и Европой", - написал он в воскресенье в британской газете The Observer.

Сегодня НАТО страдает от собственных внутренних противоречий, говорится в статье. Франсуа Жере, историк, специалист по геостратегии, президент и основатель Французского института стратегического анализа (IFAS), объясняет: "НАТО переживает период расхождения интересов своих государств-членов. Страны Северной и Центральной Европы обеспокоены возвращением российской угрозы. Другие государства больше озабочены борьбой против терроризма на Ближнем Востоке и мирным ответом на проблемы с миграционными потоками".

Чтобы укрепить НАТО, следует "определить главную угрозу для государств-членов как угрозу, исходящую от России", или добиться "согласия США взять на себя бремя обороны Европы", рассуждает Жере. Но ни один из этих двух сценариев в настоящее время невозможен: "Западная Европа, несмотря на войну на Украине, отказывается рассматривать Россию как угрозу", говорится в статье, а Трамп регулярно указывает, что лишь немногие члены альянса направляют 2% от ВВП на военные расходы, несмотря на договоренность.

По мнению французского геополитика Александра Мельника, "драматический парадокс этой организации, основанной с целью защиты мира в Европе и по всей планете, состоит в том, что она парализована собственными внутренними противоречиями в тот момент, когда Европа, как никогда сильно нуждается в эффективных группах". На его взгляд, НАТО необходимо переосмыслить сегодняшние реалии и предвидеть завтрашние риски, "при этом непреклонно и бескомпромиссно отстаивая основополагающие западные ценности - соблюдение международного права, личную свободу и демократию".

Источник: Le Figaro


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