17 января 2017 г. Алексис Феерчак | Le Figaro Дональд Трамп и Европа, или дипломатия возмущения Американский президент дал интервью газетам The Times и Bild. Жан-Эрик Бранаа, политолог и эксперт по США, считает, что Дональд Трамп основывается на чувстве возмущения европейских народов, чтобы посеять раздор между государствами континента и вследствие этого лучше поторговаться. Интервью с экспертом взял журналист Le Figaro Алексис Феерчак. "Дональд Трамп дал интервью газетам The Times и Bild. Выбор этих двух названий, британского и немецкого, иллюстрирует ослабление голоса Франции?" - спросил интервьюер. "Действительно можно удивляться выбору газет, для которых Трамп "приберег" свои первые заявления. Выбор The Times вполне логичен и по прямой линии продолжает то, что уже намечалось за последние месяцы: новый американский президент никогда не скрывал, что он очень благосклонно относится к "Брекзиту" и заинтересован в нем. Он придерживается мнения, что это "хорошее дело", и напоминает свои предсказания о том, что Евросоюз обречен на поражение", - ответил эксперт. "Выбор Bild является признанием того, что Германия - главная движущая сила в Европе, - считает эксперт. - Ели рассматривать стратегию, которой он следовал во время своей кампании, можно также сделать вывод о том, что, обращаясь к этим двум газетам, Дональд Трамп пытается посеять раздор между европейскими народами, поскольку те, кто чувствует себя забракованным, могут очень скоро оказаться в тени: так, Франция, которая беспрестанно превозносит франко-немецкую пару, не может не чувствовать себя задетой". "На практике оказывается, что стратегия состоит в том, чтобы приумножать двусторонние отношения, оставляя каждую страну одной перед лицом США для защиты своей точки зрения и своих особых запросов. Это неизбежно поставит США в доминирующее положение", - утверждает Бранаа. "Трамп желал во время своей кампании запретить мусульманам въезд на американскую территорию, осудил прием мигрантов в Европе. По мнению Трампа, Ангела Меркель совершила "катастрофическую ошибку"?" - спросил журналист. "Ошибки Ангелы Меркель, по мнению Трампа, были совершены в области иммиграции: она ни за что не должна была соглашаться на то, чтобы позволять стольким иммигрантам въезжать, не зная, откуда именно они прибывают", - ответил эксперт. "Он также возобновляет разговоры со многими европейскими так называемыми популистскими партиями, начиная с "Национального фронта". И опирается на идею о выбрасывании обратно иммигрантов, прибывших с юга, которые могут изменить характер общества, - полагает Бранаа. - Дональд Трамп предсказывает, что европейские страны замкнутся внутри своих границ и покинут этот союз, который насильно навязывает нежелательный для них выбор, чтобы сохранить свою идентичность". "Дональд Трамп инициирует сближение с Россией, упоминая об ослаблении санкций. Как вы комментируете это изменение курса США по отношению к их бывшему старому советскому врагу?" - спросил интервьюер. "Дональд Трамп протянул руку Москве. Владимир Путин был в прохладных отношениях с администрацией его предшественника, поэтому потрясение от этой полной перемены настолько сильно. В конце мандата мы живем в ритме постоянных вспышек огня против России, самый драматический аспект они приняли, когда очередные санкции были объявлены на Рождество. Это немного отвлекает нас от того, что Барак Обама преследовал цель добиться соглашения с Россией по сокращению ядерного оружия в обмен на отмену санкций, которые по ней ударяют. Дональд Трамп мог бы следовать по этому пути. Сделать это ему будет намного легче, так как у него нет личного пассива в отношениях с Владимиром Путиным и он совершенно не связан с наложением санкций против России. Кроме того, это послужило бы на пользу его политике по репозиционированию в мире, путем более или менее бурного разрыва с Китаем и отвоевания рынков. Для служения этой цели надо завязать отношения с Россией и перевернуть страницу исторической вражды. Об этой задаче он объявляет повсюду: надо продвигаться вперед в интересах Америки, говорит он. Теперь ему еще остается убедить в этом свой собственный лагерь, чего ему пока не удалось окончательно достичь", - ответил собеседник издания. Источник: Le Figaro