17 января 2017 г. Меган Тухей, Стив Идер | The New York Times Три десятилетия погони Трампа за сделками в России Стоял 2005 год, и Феликс Сатер, эмигрировавший из России, вернулся в Москву, преследуя амбициозный план построить на месте старой карандашной фабрики на берегах Москва-реки "башню Трампа", в которой бы разместились отельные номера, квартиры и офисы, пишет The New York Times. "Тогда была возможность строить "башни Трампа" по всему миру, - говорит Сатер, работавший в девелоперской компании в Нью-Йорке, которая выступила в качестве партнера Дональда Трампа по ряду сделок того десятилетия. - И Россия была одной из этих стран". Проект с карандашной фабрикой в итоге провалился. И ко времени вступления Трампа в президентскую гонку ему не удалось добиться положительных результатов ни с одним из проектов в сфере недвижимости в России. Но причиной тому было не отсутствие попыток, обращают внимание авторы статьи Меган Тухей и Стив Идер. "Трамп неоднократно пытался наладить бизнес в России начиная с 1987 года, когда он приезжал туда, чтобы изучить возможность строительства отеля. Уже в 1996 году он подал заявку на регистрацию своего товарного знака в России. Его дети и партнеры снова и снова появлялись в Москве в попытках организовать совместные предприятия, встречаясь с девелоперами и правительственными чиновниками", - говорится в статье. "Попытки заключить сделки в России стали частью более масштабной стратегии по глобальному распространению бренда "Трамп". К середине 2000-х Трамп в основном перешел от строительства и самостоятельных инвестиций в недвижимость к предоставлению лицензии на использование его имени для отелей, жилых домов и коммерческих небоскребов. Он обнаружил, что его имя пользовалось особой популярностью в развивающихся странах, где набирающие силу богачи претендовали на тот тип напыщенного гламура, который он олицетворял", - отмечает издание. В то время как он договорился о создании коммерческих предприятий на Филиппинах, в Индии и других местах, заключение сделок в России оказалось нелегким. В 2008 году Дональд Трамп-младший похвально отозвался о возможностях в России, но также назвал ее "страшным местом" для бизнеса из-за коррупции и юридических сложностей, передают авторы статьи. "По словам Сатера, американские гостиничные сети, вышедшие на российский рынок, сделали это, заключив прямые соглашения по управлению отелями, которые принадлежали другим партнерам. Трамп, напротив, стремился к проектам с недвижимостью, будь то жилье или коммерческая недвижимость, от продажи которых он бы получал дивиденды, - условия, на которые россияне не захотели пойти", - говорится в публикации. Трамп изучал возможности для бизнеса в России почти десятилетие, сообщая о своих интересах правительственным чиновникам, начиная от советского лидера Михаила Горбачева до военного деятеля Александра Лебедя, отмечает издание. Проект 1996 года по строительству жилого комплекса около Олимпийского стадиона в Москве также не материализовался, но к тому времени Трамп был уже хорошо известен в России. В Москве был разгар строительного бума, превратившего столицу из однообразного постсоветского пространства в сверкающий современный город, пишут журналисты. Тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков заявил в интервью, что он встречался с Трампом и показал ему планы массивного подземного торгового центра прямо у входа в Кремль. Трамп предложил соединить его с метро. "Очень важное наблюдение", - заметил Лужков. С 2006 по 2008 год его компания подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков в России, в том числе Trump, Trump Tower, Trump International Hotel and Tower и Trump Home, по данным "Союзпатента". "Сам Трамп вернулся в Москву в 2013 году - он присутствовал на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", организованном им совместно с NBC", - говорится в статье. Ранее в том году, на конкурсе "Мисс США" в Лас-Вегасе, он объявил, что международный конкурс проведут у себя российские застройщики Арас и Эмин Агаларовы. Как сообщалось, Агаларовы устроили в честь Трампа ужин в ночь после конкурса, на котором присутствовал и Герман Греф, экс-министр экономики России, отмечает газета. В ходе визита шло обсуждение возможностей строительных проектов, и Трамп написал в Twitter, что скоро в Москве появится "Башня Трампа". "Но башня так и не появилась", - заключает издание. Источник: The New York Times