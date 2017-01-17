Кто способен навести порядок в мире, лишенном стабильности?

Стабильность в мировой политике присутствовала лишь тогда, когда царили либо баланс сил, либо гегемония. Сегодня ни того, ни другого не наблюдается. И пользуется этим не только Путин - дань уважения требует от своих соседей и Китай, уверен обозреватель Die Welt Михаэль Штюрмер.

"Владимир Путин, - продолжает публицист, - поддался соблазну и ведет страну к новой мощи, черпая силы из мирового хаоса. Возможно, в его случае это еще не способность к мировому господству, но уж точно возможность устраивать стратегически важные блокады".

"Россия не только хочет, чтобы к ней относились уважительно и воспринимали всерьез как обладательницу 8 тыс. единиц ядерного оружия, но и настаивает на своем праве вето во всех вопросах мировой политики, - поясняет Штюрмер. - Она демонстрирует это мировому сообществу в Сирии и на Ближнем Востоке в целом всеми доступными средствами и с жестокостью, на которую Запад взирает беспомощно", - отмечает Штюрмер.

Холодная война, по крайней мере во второй фазе - после Берлина и кубинского кризиса, с ее базовой формулой о "стратегическом балансе" была лучше, чем ее репутация, утверждает автор. "Она определяла глобальный, ядерный и биполярный мир достигнутыми договорами и соблюдаемыми нормами общения. Обе стороны противостояния, проходя сквозь кризисы и меряясь силами, начинали понимать, где можно развернуться, а где стоит поостеречься". Исключением стал Афганистан, который обернулся моральным и военным поражением Кремля, говорится в статье.

"Трамп, - полагает Штюрмер, - принесет миру больше нестабильности, чем все его предшественники. Этому будет способствовать поверхностность, политическое легкомыслие и отказ прислушиваться к выводам 16 спецслужб, который он гордо демонстрирует публично".

"США, которые более 70 лет стабилизировали систему по обе стороны Атлантики, при Трампе - если его заявления соответствуют действительности - станут центром проблемы. Сегодня не наблюдается стабильности, которая основывалась бы на гегемонии или балансе сил. Сегодня в моде конфликты в цифровом пространстве, гибридные войны и "войны заместителей", - пишет автор материала.

"В то время как Европа боится новой холодной войны, на которую Америка будет взирать со стороны, в движение давно пришли тектонические пласты в Тихоокеанском регионе, оказывающие влияния даже на Европу. На карту поставлена роль Америки как мировой державы. Она основана на силе флота и контроле за противоположенным берегом. Для Америки - морской державы - доктрина "свободы морей" не является предметом для торга", - говорится в статье.

"Китай, со своей стороны, активно инвестирует в военно-морские силы, предъявляет претензии на Южно-Китайское и Восточно-Китайское море, превращает отдельно стоящие рифы в непотопляемые авианосцы и требует уважения от ближних и дальних соседей. Поднебесная требует назад то, что утрачивала на протяжении веков", - констатирует автор.

"В переломные моменты истории - такие, как сегодня, - стабильность становится для всех - в том числе и для Германии, условием выживания", - заключает немецкий журналист.