17 января 2017 г. Рик Ноак | The Washington Post Литва опасается российского вторжения и хочет построить пограничное заграждение "После того как Советский Союз пожертвовал миллионами жизней для победы над нацистской Германией, он получил в знак благодарности от союзников кусок территории вокруг прусского города Кенигсберга на Балтийском море. Теперь носящий название Калининград, изолированный и в значительной степени милитаризованный российский анклав с миллионным населением вызывает опасения новой войны в Европе", - пишет Рик Ноак во внешнеполитическом блоге The Washington Post. "На фоне наращивания Россией военной силы в Калининграде в течение последних несколько месяцев соседняя Литва объявила в понедельник, что она построит пограничное заграждение длиной в 80 миль, оснащенное камерами наблюдения, которое должно быть закончено в этом году", - сообщает издание. "Наибольшие опасения вызывает то, что Россия может попытаться перекрыть "Сувалкский коридор" - участок длиной в 60 миль на территории Польши, отделяющий Калининград от российского союзника Белоруссии. Если Россия вторгнется на этот участок, государства Прибалтики будут отрезаны от остальной Европы", - говорится в статье. Как замечает автор, "если Россия решится на вторжение, ограждение, скорее всего, не сможет остановить российские войска". Но, учитывая то, что избранный президент США Дональд Трамп называет НАТО "устаревшим" и опасения за будущее альянса достигли новых высот, Литва, видимо, надеется, что ее проект с заграждениями будет сигнализировать о ее решимости противостоять российскому давлению и поддерживать мир. Источник: The Washington Post