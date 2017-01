17 января 2017 г. Эми Феррис-Ротман | The Wall Street Journal Китай идет за продуктами в Россию "Хабаровск - красивый город на реке Амур - столица российского региона Дальний Восток. Кроме того, это центр нарастающих российских усилий накормить Китай, не в последнюю очередь - удовлетворить плотоядные инстинкты этого экономически могущественного соседа", - сообщает Эми Феррис-Ротман в The Wall Street Journal. - В прошлом году Китай закупил в России продуктов на сумму более 1 млрд долларов, вытеснив Турцию с места крупнейшего импортера российских продуктов питания. Теперь самая протяженная страна мира стремится еще больше нарастить продажи еды самой густонаселенной стране". "Эта амбиция находится в центре российского экономического и политического поворота к Азии, происходящего, пока российская экономика страдает от западных санкций и низких цен на нефть, а американо-российские отношения достигли худшего уровня за несколько десятков лет, - говорится в статье. - Пока заявления Америки о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года воскрешают риторику времен холодной войны, Россия и Китай, некогда соперничавшие за превосходство в коммунистическом мире, описывают текущие отношения как наилучшие за много лет". "Производство продуктов питания - сердцевина этих укрепляющихся связей. Это отразилось даже на традиционном обмене подарками между лидерами двух стран: российский президент Владимир Путин подарил своему китайскому коллеге Си Цзиньпину ванну российского мороженого, когда Си сказал, как сильно оно ему понравилось", - сообщает журналистка. "Честное слово, они хотят всё, - сказал Петр Шелахаев, глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. - Они заинтересованы во всем, что может употребить в пищу человек в Китае". "Шелахаев указал на скандальность пищевой промышленности Китая, где генетически модифицированные продукты и антисанитария создают серьезные проблемы со здоровьем. Российские продукты, напротив, считаются такими же безопасными и приготовленными в таких же хороших санитарных условиях, как продукты из стран Западной Европы", - передает Феррис-Ротман. Источник: The Wall Street Journal