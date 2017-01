17 января 2017 г. Антон Трояновски и Бертран Бенуа | The Wall Street Journal Министр финансов Германии предостерег администрацию Трампа, коснувшись тем России и свободы торговли "Один из самых влиятельных немецких политиков сурово предупредил об опасностях, которые исходят от протекционистского экономического курса и от напористой России, намеренной ослабить западные демократии", - сообщает The Wall Street Journal. "Тем самым он подчеркнул, что существует риск возникновения разногласий между новым президентом США Трампом и одним из важных союзников США", - считают журналисты Антон Трояновски и Бертран Бенуа. "В интервью нашей газете Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, сказал, что намерен сотрудничать с администрацией Трампа "настолько конструктивно, насколько это возможно". Но он заявил, что проведение националистической экономической политики было бы ошибкой, а преуменьшать опасность российского вмешательства не следует", - говорится в статье. "Всякий, кто стремится к росту (а я уверен, что эта администрация будет ценить рост), должен выступать за открытые рынки, - заявил Шойбле. - Протекционизм может дать краткосрочные преимущества, но в долгосрочной перспективе он почти всегда наносит ущерб". Авторы подчеркивают: Шойбле высказался еще до публикации интервью Трампа, в котором избранный президент США пригрозил обложить немецкие автомобили 35-процентной пошлиной и "намекнул на готовность смягчить санкции в отношении Москвы", как формулирует газета. Высказывания Шойбле и Трампа заостряют внимание на возможности разногласий между США и Германией. Шойбле также подчеркнуто поблагодарил разведслужбы США за то, что они привлекли внимание к пропагандистской деятельности Москвы и другим ее попыткам влиять на направление политики Запада. "Мы должны противостоять этим попыткам оказывать влияние посредством клеветы, лжи и подложных новостей", - заявил он. Министр "указал на случай, когда в прошлом году российское телевидение распространило ложное сообщение об изнасиловании мигрантами русской девочки в Берлине, и это сообщение спровоцировало протесты русскоязычных немцев против политики Меркель, касающейся беженцев", говорится в статье. "Некоторых людей вводят в заблуждение подложные новости русскоязычного телевидения, которое финансируется и управляется государством, - сказал Шойбле. - Это нельзя назвать никак иначе, как "пропагандистской войной". Источник: The Wall Street Journal