17 января 2017 г. Стивен Фидлер | The Wall Street Journal После беспокойного года глобальная элита столкнулась с неопределенностью во всем мире На этой неделе, в то время как мировая финансовая, деловая и политическая элита собирается на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глобальный экономический порядок шатается, пишет обозреватель The Wall Street Journal Стивен Фидлер. "Вопрос в том, можно ли его спасти", - полагает он. "В 2016 году начался новый исторический этап. Победа Трампа на выборах в США и решение Великобритании выйти из ЕС обратили вспять движение ко все более тесной глобальной экономической интеграции, которое началось после окончания Второй мировой войны", - говорится в статье. В континентальной Европе крепнут политические движения, выступающие против истеблишмента. "Суть перемен в фундаментальном парадоксе глобальной экономики послевоенного периода", - пишет издание. В развивающихся странах свобода торговли, взаимосвязь разных частей света и научно-технический прогресс спасли миллиарды людей от нищеты и создали растущий средний класс. Богатые страны тоже стали еще богаче, но большая часть преимуществ досталась меньшинству населения, а многие граждане чувствуют себя брошенными или исключенными из общества. Глобализация хороша для генерирования богатства, но с задачей по максимальному наращиванию благосостояния народа справляется менее успешно. "Интуиция подсказывает мне, что мы не выкарабкаемся", - говорит Гарольд Джеймс, профессор Принстонского университета. Предыдущие фазы глобализации, например, перед Первой мировой войной, прерывались из-за "начала внезапных, неожиданных кризисов, заостряющих внимание на новых линиях разлома", считает Джеймс. "Сейчас мир до ужаса уязвим" перед такими событиями, как убийство российского посла в Турции, - событиями, способными повлечь за собой неудержимую эскалацию. Автор отмечает: одна из причин нарастания имущественного неравенства - технический прогресс, выгодный образованным и высококвалифицированным горожанам, но оставляющий не у дел многих жителей сел и маленьких городков. Экономические проблемы, накладываясь на страхи перед иммиграцией и терроризмом, поощряют негативное отношение к политикам-центристам и связанным с ними элитам, пишет издание. "По словам западных официальных лиц, Москва подогревает эту тенденцию", - говорится в статье. По мнению автора, от текущей ситуации выигрывают движения или отдельные лица, которые сочетают апеллирование к культурной идентичности с идеями, направленными против истеблишмента. Между тем большинство экономистов-центристов считает, что торговые барьеры - помеха экономическому росту и, следовательно, популистские решения - еще хуже, чем проблемы, которые пытаются с их помощью решить. Вдобавок глобализация нуждается в покровителе, поскольку США замыкаются на себе. "Россия давно выступала против лидерства США, но у нее нет экономического веса, хотя она и является сильным геополитическим игроком, способным дестабилизировать соседние страны", - пишет издание. Что касается ЕС, то его распад или уменьшение более вероятны, чем его господство в глобальной экономике. "Единственная возможная замена - Китай", - пишет издание. "Но готовность Китая к роли лидера вызывает сомнения даже в том маловероятном случае, если другие - например, Трамп - согласятся ему это позволить. Впереди маячит мир, где неопределенность только усилится", - заключает автор. Источник: The Wall Street Journal