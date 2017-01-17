Лидер фракции "Левой партии" в Бундестаге высказалась за оборонный альянс с Россией

Лидер фракции "Левой партии" в Бундестаге Сара Вагенкнехт заявила в интервью изданиям, входящим в Funke Mediengruppe, о необходимости создания единой европейской оборонной политики. НАТО, по словам левого политика, нужно распустить, заменив его системой коллективной безопасности, к созданию которой следует подключить и Россию, сообщает Die Zeit.

"Тем самым Вагенкнехт подхватила критику будущего президента США Дональда Трампа, назвавшего альянс устаревшим. Заявления избранного американского президента, подчеркнула она, "безжалостно обнажают ошибки и упущения федерального правительства", - передает издание.

Правительство ФРГ сдержанно отреагировало на интервью Дональда Трампа (немецкой Bild и британской The Times, подробнее см. http://www.inopressa.ru/article/16Jan2017/bild/trump1.html). А вот внутри НАТО высказывания Трампа привели к некоторому замешательству, сообщил глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Однако министр подчеркнул, что члены НАТО сохраняют уверенность, что будущий президент США останется верен обязательствам, которые возложены на его страну внутри альянса", - говорится в материале.