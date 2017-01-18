Стратегия выживания Украины в эпоху Трампа

"Вероятно, Украину 20 января пугает больше, чем все остальные страны. Она может лишиться поддержки США, позволявшей ей оставаться на плаву перед лицом российской враждебности и экономических бедствий, - отмечает Леонид Бершидский в BloombergView. - В ответ украинская элита разделилась на два лагеря, поддерживающих две конкурирующие стратегии. Одна, практически не упоминаемая на публике, подразумевает уступки России и возвращение к прежней политике попыток установить связи и с Россией, и с Западом. Другая направлена на поиски подхода к новой американской администрации или как минимум сохранение поддержки республиканцев-традиционалистов в Конгрессе и Сенате".

Первая стратегия нашла отражение в статье Виктора Пинчука - "одного из богатейших украинцев и крупнейших филантропов страны", - опубликованной в The Wall Street Journal в конце декабря. В ней Пинчук предлагает Украине на время отказаться от стремления вступить в ЕС и НАТО, перестать "бить в барабан по поводу аннексии Крыма Россией" и провести выборы на востоке страны до того, как Киев вернет себе контроль над этими территориями. Статья вызвала бурю негодования на Украине (Пинчук даже извинился, обвинив во всем жесткую редактуру и провокационный заголовок). В официальном ответе на статью Пинчука заместитель главы администрации президента Порошенко Константин Елисеев написал: "Компромиссы на российских условиях - это неверная политика. (...) Один из тяжеловесов новой американской администрации (избранный вице-президент США Майк Пенс. - Прим. ред.) как-то заметил: "История учит, что слабость порождает зло". Такой подход никогда не приводил ни к устойчивому миру, ни спасал жизни. Скорее наоборот, такой подход всегда подпитывает больше агрессии и вызывает новые человеческие страдания".

"Пока политика "нет компромиссам с Россией" остается официальной линией, Киев должен искать союзников в США, которые поддержат ее на этих условиях", - полагает Бершидский. Он отмечает, что поддержка США настолько важна для Киева, что тот согласился каждый месяц отдавать 55 тыс. долларов за услуги вашингтонской лоббистской фирмы BGR Government Affairs. "Возможно, [Украине] предстоит неравный бой с администрацией Трампа, однако у нее есть благодарные слушатели среди республиканцев-традиционалистов, вроде Джона Маккейна и Марко Рубио. Они уже вовлечены в двухпартийные старания превратить санкции, наложенные на Россию Обамой, в закон", - говорится в статье.

"Позиция украинского лидера далеко не безнадежна. Его случай - удобный инструмент для политиков, желающих укрепить свою репутацию защитников свободы и демократии. Порошенко также может вызвать больше симпатии у европейских лидеров, возмущенных презрением Трампа к ЕС, - указывает Бершидский. - Порошенко надеется на то, что Путин мало что сможет предложить Трампу, и ориентированный на сделку подход избранного президента провалится. Тогда эти союзники помогут Украине вернуть себе особое положение, которое она когда-то занимала в повестке гораздо более дружелюбной американской администрации. Если же какая-нибудь крупная сделка между Россией и США все-таки будет достигнута, Пинчук и те украинцы, кто молчаливо соглашается с ним, вдруг станут гораздо более соответствовать моменту, чем сейчас".