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18 января 2017 г.
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18 января 2017 г.

Владимир Кузнецов | Bloomberg

Ограничения курса рубля не предвидится

"Курс рубля остается в диапазоне, в котором Банк России покупал иностранную валюту в 2015 году, но на сей раз политики игнорируют это", - пишет Bloomberg.

Центробанк, возможно, рассмотрит возможность валютных интервенций только после того, как он возобновит снижение ключевой ставки в начале этого года, по данным Bank of America. "Несмотря на значительное укрепление курса рубля, вся статистика, которую мы видим, четко свидетельствует: курс валюты находится там, где он и должен находиться, - считают экономисты Citigroup Иван Чакаров и Екатерина Власова. - Следовательно, мы считаем, что Центробанку трудно обосновать необходимость приостановить дальнейший рост рубля".

Перспективы рубля занимают центральное место в политических дискуссиях, поскольку более высокий обменный курс рискует лишить экономику импульса, необходимого ей для преодоления самой длинной рецессии за два десятилетия, говорится в статье.

"Рубль остается уязвимым, в частности об этом свидетельствует то, что профицит счета текущих операций России в 2016 году упал до 22,2 млрд долларов, достигнув самого низкого уровня со времен валютного кризиса 1998 года, при том что восстановление импорта опережает восстановления экспорта. Снижение делает рубль более чувствительным к ввозу и вывозу капитала", - пишет издание.

Источник: Bloomberg


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