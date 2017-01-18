Тайная история ЦРУ отныне выложена в интернет

"Несколько десятилетий тому назад ЦРУ рассекретило документ на 26 страницах с кратким названием "Разъяснительное заявление в адрес Фиделя Кастро, касающееся убийства", - пишет BuzzFeed. "Для одного из самых скрытных федеральных ведомств США это был шаг к большей прозрачности. Но, чтобы ознакомиться с содержанием документа, вам бы пришлось приехать в Национальный архив в Колледж-Парк в Мэриленде в часы его работы (с 9:00 до 16:30) и понадеяться, что один из четырех компьютеров, выделенных для доступа к архивам ЦРУ, окажется свободным", - пишет журналист Джейсон Леопольд.

Однако во вторник ЦРУ разместило на своем сайте и этот документ, касающийся Фиделя Кастро, и еще более 12 млн страниц из рассекреченных архивов. По словам автора, название документа о Кастро намного завлекательнее, чем его содержание. Это отрывок из беседы американской телеведущей Барбары Уолтерс с кубинским лидером в 1977 году. Уолтерс спросила, есть ли у Фиделя Кастро "доказательства" очередного покушения ЦРУ на его жизнь.

"Но это лишь один из миллионов документов за период с 40-х до 90-х годов ХХ века. Их тематика самая разнообразная: от военных преступлений нацистов до экспериментов по манипулированию сознанием и роли ЦРУ в свержении правительств Чили и Ирана. Имеются также секретные документы о программе изучения телепатии и ясновидения, которая известна под названием "Звездные врата", досье ЦРУ на некоторые средства массовой информации (например, журнал Mother Jones), фотографии, более 100 тыс. страниц служебных бюллетеней разведслужбы, докладов о политике ведомства и служебных записок, написанных экс-директорами ЦРУ", - говорится в статье.

Итак, отныне в интернете доступна так называемая база данных CREST (эта аббревиатура означает - CIA Records Search Tool), формально рассекреченная в 1995 году указом президента Клинтона, говорится в статье.

Глава отдела ЦРУ по управлению информацией Джозеф Ламберт заявил, что перед обнародованием в сети ведомство не засекретило задним числом ни одного документа.

Он также привел пример документа, который часто запрашивали в Национальном архиве. "Это проект "Берлинского туннеля", носивший кодовое название "Операция "Золото", - совместное начинание ЦРУ и Секретной разведывательной службы Великобритании, направленное на слежку за главным штабом Советской армии в Берлине", - пишет издание.