18 января 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor В недрах российской "машины пропаганды": визит на новостной телеканал RT По версии разведывательного сообщества США, комплекс зданий в Москве, где работает телекомпания RT, - "эпицентр финансируемых Кремлем изощренных усилий, направленных на подрыв американской и западной демократии", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр. Директор службы внешних связей канала Анна Белкина говорит, что удивилась, когда RT была особо выделена и детально описана в качестве крупной угрозы Америке в 7-страничном приложении к рассекреченному докладу канцелярии директора Национальной разведки (ODNI). "У меня сложилось впечатление, что доклад был составлен людьми, которые не дали себе труда хотя бы один день посмотреть RT. Программы, которые мы составляем в действительности, совершенно не похожи на изложенные там или в популярных медиа штампы, - говорит Белкина. - В целом наши критики говорят о нас две взаимоисключающие вещи: что мы уничтожаем мир, но нас никто не смотрит". В докладе ODNI Россия обвиняется в проведении кампании, призванной повлиять на исход выборов в США в пользу Трампа. "В нем утверждается, что открытое лицо этой кампании - RT и ее собрат, англоязычное информагентство Sputnik, которые служат перманентными инструментами коммуникации под управлением Кремля, чтобы "подрывать веру в правительство США и подогревать политические протесты", - говорится в статье. По словам автора, эти утверждения спровоцировали дискуссию о роли "информационной войны", которая напомнила о временах холодной войны. "Ветер холодной войны, овевающий RT, наверняка затронул десятки американцев, работающих в этой компании. Был знаменитый случай, когда одна сотрудница-американка уволилась в прямом эфире, протестуя против того, что канал защищал курс России на Украине. Но другие не проявляют видимых признаков беспокойства, а некоторые непоколебимо защищают альтернативный взгляд RT на глобальную политику", - пишет автор. "Я не считаю, что работаю на противника, хотя именно так некоторые элементы американского медийно-политического истеблишмента пытаются позиционировать RT, - говорит Анисса Науэй, ведущая напористой вечерней новостной программы In The Now. - Собственно, я считаю, что моя работа и вообще RT способствуют усовершенствованию публичных дебатов в США, поскольку дополняют картину текущих событий и привносят самые разные голоса в дебаты в целом". Между тем "доклад ODNI предостерегает, что у RT активная и быстрорастущая зона охвата в социальных медиа", пишет автор. "В RT этого никто не оспаривает", - отмечает автор. По статистике, в прошлом месяце сайт канала посещался 120 млн раз; у его аккаунта в "Твиттере" 2,6 млн фолловеров, присутствие в "Фейсбуке" массированное. Архив видеозаписей на Youtube собрал 4 млрд просмотров. На взгляд автора, вопрос о числе зрителей круглосуточного новостного канала RT - более спорный. "Администрация компании говорит, что его еженедельно смотрят 70 млн человек в 38 странах, в том числе 8 млн в США, где 85 млн человек имеют доступ к каналу благодаря своим декодерам кабельного телевидения", - сообщает издание. "Однако специалист по медиа Эллен Микиевиц (Университет Дьюк) говорит, что нет надежных цифр по регулярным зрителям RT в США и тем паче нет никакой методики измерения реального влияния телеканала на образ мысли людей", - пишет газета. "Фирма Nielsen проанализировала самые популярные в США 94 новостные программы кабельного телевидения с декабря 2014 года по март 2015 года, и RT даже не попал в список, - говорит она. - Он в итоге получил сотую долю процента". "Она добавила, что есть ирония в том, что RT и разведывательное сообщество США - единственные две организации, которые согласны с тем, что RT якобы имеет широкий охват и влияние", - пересказывает автор. "Любые доказательства, противоречащие этому тезису, просто игнорируются", - сказала она. По предположению критиков, успех RT объясняется преимущественно падением доверия к крупным западным СМИ, а не какими-либо инновационными стратегиями канала. При этом даже критически настроенный медиа-критик и блогер Алексей Ковалев разделяет мнение, что авторы доклада ODNI допустили опасное заблуждение, жалуясь на освещение RT таких серьезных тем, как движение "Оккупируй Уолл-стрит", опасность фрекинга для окружающей среды или кандидаты от так называемых "третьих партий" на президентских выборах в США. "Именно этим и должны заниматься журналисты, верно?" - вопрошает Ковалев. Источник: The Christian Science Monitor