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18 января 2017 г.
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18 января 2017 г.

Том Сайкс | The Daily Beast

Русские "взломали Шерлока" в борьбе против BBC

Размышляя над загадкой, достойной самого великого детектива, британская вещательная корпорация BBC проверяет, возможно ли, что последняя серия ее популярнейшего сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях была незаконно размещена в интернете государственным российским каналом до ее выхода на экраны в самой Британии в воскресенье вечером, пишет корреспондент The Daily Beast Том Сайкс.

Выложенная в сеть серия содержала сообщение "продолжение следует", свидетельствующее о том, что она принадлежит "Первому каналу" российского ТВ, имеющему права на демонстрацию "Шерлока" в России. Были процитированы инсайдеры BBC, заявившие британским СМИ о том, что, согласно распространенным представлениям, утечка была сделана умышленно, говорится в статье.

Высказываются предположения, что Москва организовала утечку, чтобы продемонстрировать свою способность отомстить за недавнее решение расширить выпуск русской службы BBC, отмечает издание.

Источник: The Daily Beast


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