18 января 2017 г. Том Сайкс | The Daily Beast Русские "взломали Шерлока" в борьбе против BBC Размышляя над загадкой, достойной самого великого детектива, британская вещательная корпорация BBC проверяет, возможно ли, что последняя серия ее популярнейшего сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях была незаконно размещена в интернете государственным российским каналом до ее выхода на экраны в самой Британии в воскресенье вечером, пишет корреспондент The Daily Beast Том Сайкс. Выложенная в сеть серия содержала сообщение "продолжение следует", свидетельствующее о том, что она принадлежит "Первому каналу" российского ТВ, имеющему права на демонстрацию "Шерлока" в России. Были процитированы инсайдеры BBC, заявившие британским СМИ о том, что, согласно распространенным представлениям, утечка была сделана умышленно, говорится в статье. Высказываются предположения, что Москва организовала утечку, чтобы продемонстрировать свою способность отомстить за недавнее решение расширить выпуск русской службы BBC, отмечает издание. Источник: The Daily Beast