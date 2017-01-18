Русские "взломали Шерлока" в борьбе против BBC

Размышляя над загадкой, достойной самого великого детектива, британская вещательная корпорация BBC проверяет, возможно ли, что последняя серия ее популярнейшего сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях была незаконно размещена в интернете государственным российским каналом до ее выхода на экраны в самой Британии в воскресенье вечером, пишет корреспондент The Daily Beast Том Сайкс.

Выложенная в сеть серия содержала сообщение "продолжение следует", свидетельствующее о том, что она принадлежит "Первому каналу" российского ТВ, имеющему права на демонстрацию "Шерлока" в России. Были процитированы инсайдеры BBC, заявившие британским СМИ о том, что, согласно распространенным представлениям, утечка была сделана умышленно, говорится в статье.

Высказываются предположения, что Москва организовала утечку, чтобы продемонстрировать свою способность отомстить за недавнее решение расширить выпуск русской службы BBC, отмечает издание.