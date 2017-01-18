Секретный документ ЕС: Гюлен не был лично замешан в попытке госпереворота в Турции

В распоряжении Die Presse оказался сверхсекретный документ Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза (EUINTCEN), содержание которого противоречит официальной версии Анкары: по мнению европейских экспертов, "в высшей степени маловероятно", что живущий в американской ссылке проповедник Фетхулах Гюлен "играл роль в попытке государственного переворота" в Турции.

"По официальной версии Анкары, - пишет корреспондент Михаэль Лачински, - после того как сторонники исламистского проповедника Гюлена в рядах вооруженных сил Турции 15 июля 2016 года совершили неудачную попытку свержения законной власти в стране, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден действовать и инициировал волну зачисток в государственных ведомствах. Продолжающаяся уже не первый месяц "охота на ведьм" - не что иное, как реакция на остающуюся все еще актуальной угрозу насильственного свержения власти в стране, гласит официальная версия".

Эксперты EUINTCEN, опираясь на данные спецслужб, через несколько месяцев после попытки переворота пришли к выводу, что путч был подготовлен не только соратниками "гюленистов", но и представителями таких групп, как "кемалисты", и при посредничестве других противников правящей Партии справедливости и развития (AKP), говорится в статье.

Более того, "по оценкам европейских экспертов, причиной путча стало не столько стремление к переменам, сколько страх перед тюрьмой. По некоторым данным, Национальная разведывательная организация Турции (MIT) планировала проведение крупномасштабных зачисток в августе 2016 года, первые задержания должны были пройти в июле. Если выводы аналитиков верны, то путч стал панической реакцией представителей офицерского состава, которые хотели предотвратить собственный арест", - говорится в статье.

"Ни для кого не секрет, что движение вокруг проповедника Гюлена стало подходящим козлом отпущения для президента Эрдогана, - продолжает Лачински. - EUINTCEN уже в конце прошлого лета предупреждал, что попытка госпереворота в Турции может стать отличным предлогом для консолидации и расширения президентом своих полномочий".

По мнению аналитиков, "попытка переворота стала спусковым механизмом для начала волны зачисток, которая планировалась заранее". Доказательством становится тот факт, что в списках разыскиваемых лиц, подготовленных MIT, значились не только "гюленисты", но представители гражданского общества, критикующие правящую партию.

"Прикрываясь зачистками, президент Эрдоган намерен добиться изменений в конституции и превратить Турцию в президентскую республику с расширенными полномочиями для главы государства. Это и право назначать большинство судей Конституционного суда, назначать и снимать с должности членов правительства, и право передавать законопроекты на переработку в парламент и подписывать декреты, вплоть до совмещения полномочий президента и премьер-министра", - пишет в заключение автор.