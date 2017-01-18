]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
18 января 2017 г.
 PDA WAP
18 января 2017 г.

Штефан Шолль | Frankfurter Rundschau

Новое самосознание Москвы

Вчера глава российского МИДа Сергей Лавров "предельно ясно дал понять, насколько в Москве рады тому, что в скором времени Обама и его люди исчезнут, и на их место придет Дональд Трамп", пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

"Пресс-конференция Лаврова по итогам года превратилась в сведение счетов с уходящей администрацией Барака Обамы", - отмечает журналист. По словам российского министра, американские дипломаты свели к нулю процесс переговоров по ограничению стратегических вооружений, американские военные обманули российскую сторону при разграничении сирийской оппозиции и террористов "Джебхат ан-Нусры", и США пытались использовать "Исламское государство" для ослабления сирийского президента Башара Асада (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.). К тому же американцы якобы подбросили в машину российскому дипломату в Вашингтоне 10 тыс. долларов, а американские дипломаты в Москве переодевались женщинами в туалете и участвовали в несанкционированных демонстрациях российской оппозиции.

"Такие недипломатичные заявления из уст Лаврова - дипломата с 45-летним стажем - свидетельствуют о крайне скверном отношении Кремля к нынешнему Белому Дому", - подчеркивает журналист.

"При президенте Обаме отношения сильно ухудшились, и российской дипломатии приходилось многократно реагировать на нападки из США", - сказал об американо-российских отношениях главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов.

В то же время Лавров неоднократно повторил, что Москва будет рада диалогу с будущим президентом Трампом. "Если то, что говорится Дональдом Трампом и его командой о России и готовности искать с Россией совместные подходы к решению общих для нас проблем, к преодолению общих для нас угроз, если это позиция новой администрации, то мы ответим взаимностью", - сказал Лавров, добавив, что Россия приглашает представителей Трампа на переговоры по Сирии, предстоящие в Астане 23 января.

По словам Куртова, "Астана долгое время была форматом, созданным для того, чтобы исключить США из переговоров", и "этот шаг стал еще одним жестом доброй воли".

Источник: Frankfurter Rundschau


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               