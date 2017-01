18 января 2017 г. Джейн Крофт, Илэйн Мур | Financial Times Украина и Россия перенесли тяжбу по поводу облигаций в размере 3 млрд долларов в британский суд "Украина и Россия встретились лицом к лицу в ходе тяжбы на высшем уровне в Высоком суде Лондона во вторник, чтобы оспорить ожесточенное судебное дело, в центре которого оказался кредит в размере 3 млрд долларов, задолженность по которому Киев не погасил в 2015 году", - пишет Financial Times. Долговые обязательства, выпущенные по английскому праву, были получены в 2013 году при прежнем украинском правительстве во главе с Виктором Януковичем незадолго до того, как он был свергнут в ходе прозападного восстания, напоминает издание. "Юристы, выступавшие от лица России, заявили во вторник, что Высокий суд не должен позволить этому делу перейти в стадию суда. По их заявлениям, Украина нарушила условия кредита, не выплатив деньги. Украина утверждает, что полное судебное разбирательство необходимо, чтобы взглянуть на эту проблему в целом, в том числе на российскую аннексию Крыма, которая, по ее словам, нанесла ущерб ее экономике и уменьшила ее возможности оплатить долг", - говорится в статье. "Обстоятельства, на которые жалуется Украина, не составляют часть английского права или соглашений, и решение по ним не может быть вынесено английскими судами", - заявил представляющий интересы России королевский адвокат Марк Ховард, добавив, что предполагаемая "политическая агрессия" или нарушения международного права не связаны с тяжбой. Источник: Financial Times