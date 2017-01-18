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18 января 2017 г.
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18 января 2017 г.

Губерт Циммерман | Financial Times

Пришел черед американцам дрожать: грядут переговоры Путина с Трампом

В ответ на опубликованную в The Financial Times статью "Кремль стремится провести саммит Путина-Трампа в нейтральной стране" профессор международных отношений в Марбургском университете Губерт Циммерман написал в редакцию издания: "Поразительно и забавно, как история повторяется, хоть и с противоположными знаками".

Профессор напоминает, что в 1991 году состоялась встреча двух президентов, один из которых был неопытен, склонен к корявым заявлениям и имел пороки, недостойные государственного мужа, а другой являлся отставным главой спецслужб своей страны и опытным профессиональным дипломатом, "выигравшим" войну на Ближнем Востоке. Первый президент был российским (Ельцин. - Прим. ред.), второй - американским (Буш-старший. - Прим. ред.).

"Наверное, русские дрожали (и в общем-то не без причины), - отмечает Циммерман. - А как сейчас насчет вас, американцы?"

Источник: Financial Times


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